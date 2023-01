0,7 Liter Schnaps am Tag und fünf Gramm Cannabis: Doch irgendwann konnte der Angeklagte das alles nicht mehr finanzieren. Und überfällt daher zwei Supermärkte.

Zwei Discounter soll ein 27-Jähriger aus einer Rottweiler Kreisgemeinde überfallen haben, deshalb wird ihm vom Rottweiler Landgericht derzeit der Prozess gemacht. Die erste Tat am 5. März war in Rottweil, als er die Kassiererin im Norma-Markt am