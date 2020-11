Der SÜDKURIER meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Samstag, 7. November, wurden 1.041 Falle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 30 Falle zum Vortag). Die Zahl der bestatigten Coronavirus-Falle liegt aktuell bei 1462 (+ 51 Falle zum Vortag), die genesenen Falle sowie 37 Todesfalle (keine Anderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten bei 384 Personen (+ 21 Falle zum Vortag).

Von den bisher bestatigten Fallen wurden folgende Zahlen in den Stadten und Gemeinden des Landkreises gemeldet:

• Villingen-Schwenningen: 608 (davon 395 Personen genesen)

• Donaueschingen: 128 (davon 88 Personen genesen)

• Bad Durrheim: 70 (davon 43 Personen genesen)

• Blumberg: 121 (davon 94 Personen genesen)

• Braunlingen: 27 (davon 18 Personen genesen)

• Brigachtal: 35 (davon 24 Personen genesen)

• Dauchingen: 21 (davon 10 Personen genesen)

• Furtwangen: 100 (davon 85 Personen genesen)

• Gutenbach: 8 (diese Personen sind genesen)

• Hufingen: 50 (davon 45 Personen genesen)

• Konigsfeld: 33 (davon 29 Personen genesen)

• Monchweiler: 13 (davon 8 Personen genesen)

• Niedereschach: 38 (davon 28 Personen genesen)

• Schonwald: 11 (davon 8 Personen genesen)

• Schonach: 17 (davon 16 Personen genesen)

• St. Georgen: 104 (davon 81 Personen genesen)

• Triberg: 43 (davon sind 36 Personen genesen)

• Tuningen: 10 (davon sind 7 Personen genesen)

• Unterkirnach: 8 (davon sind 6 Personen genesen)

• Vohrenbach: 17 (davon sind 12 Personen genesen)

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Eine Aufhebung der Isolation erfolgt erst nach Gesundung und nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen in Verbindung. Weitere Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert.

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenarztlichen Vereinigung Baden-Wurttemberg (KVBW) fur den Schwarzwald-Baar-Kreis am Standort Hallerhohe in VS-Schwenningen, Brandenburger Ring 150, fur symptomlose Personen, ist am Montag und Mittwoch von 13 bis 16 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geoffnet. Es handelt sich um ein reines Abstrichzentrum.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes fur gesundheitliche Fragen zum Coronavirus fur Burgerinnen und Burger unter Telefon: 07721 913 7190 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de.

Zusatzlich ist eine Hotline fur Fragen zur Corona-Verordnung geschalten, Telefon: 07721 913 7670. Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de.

Fragen entstehen auch zum Thema „Reiseruckkehr“. Hierzu wurde jetzt eine Hotline fur Reiseruckkehrer unter Telefon: 07721 913 7679 eingerichtet. Mail: Reiserueckkehrer@Lrasbk.de.

Die Hotlines sind erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.

Das ist aktuell der schwierigste Infektionsfall in der Region: