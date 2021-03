„Viel testen“ lautet eine der Strategien, die in der Corona-Pandemie helfen soll, die Zahl der Infizierten so gering wie möglich zu halten und ein Stück Normalität im Alltag zu erhalten. Am Villinger Gymnasium am Romäusring (GaR) hat man sich entschlossen, die Tests in eigener Regie vorzunehmen. Wir waren dabei.