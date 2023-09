Clowns, Musik, Luftballons, Fallschirmspringer und noch viele mehr, das gab es zum Weltkindertag für die Kinder und Familien in der Kinderkrebs Nachsorgeklinik in Tannheim.

Eine Besonderheit war dieses Jahr die Einweihung der restaurierten Arche auf dem Klinikgelände.

Mit großem Jubel nahmen die Kindern die frisch restaurierte Arche wieder in ihren Besitz. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Die Arche entstand 1991 zum ersten Natur-Kindergipfel in Frankfurt und kam später in die Nachsorgeklinik. Nach all den Jahren unter freiem Himmel musste sie aber restauriert werden.

Auch Goldwaschen wird zum Weltkindertag geboten. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Und am Mittwoch war es endlich so weit, unter lautem Jubel der Kinder erstrahlt sie jetzt wieder in neuem Glanz im Garten der Anlage.

Clown Harry Zapp (Frank Stark) und DJ Tröte (Andi Hehl) unterhalten die Kinder und ihre Familien beim Weltkindertag in der Kinderkrebsnachsorgeklinik in Tannheim. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Im Anschluss an den Festakt durften die Kinder dann ihre Luftballons mit ihren Glückwunschkarten in den Himmel steigen lassen. Es bleibt wie immer spannend, wessen Luftballon dann am weitesten geflogen sein wird und seinem Besitzer einen Preis beschert.

Viele Kinder freuen sich über das Kinderschminken. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Umrahmt wurde der Tag durch ein abwechslungsreiches Programm unter anderem mit dem Unterhaltungskünstler Thomy dem Weltenbummler, Clown Harry Zapp (Frank Stark) und DJ Tröte (Andi Hehl).

Eine perfekte Ziellandung führten die Springer des Fürstenberg Fallschirm-Teams im Garten der Kinderkrebsnachsorgeklinik in Tannheim vor. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Im Garten konnten die Kinder sich im Goldwaschen üben, Farbschleudern auf Tellern ausprobieren oder sich das Gesicht schminken lassen.

Den großartigen Abschluss des Tages bildeten die Fallschirmspringer vom Fürstenberg-Fallschirm-Team.

Melinda Günther freut sich über ein Foto mit Fallschirmspringer Tobias Laidig. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Mit ihrem Flugzeug waren sie in Schwenningen gestartet und sprangen in 2000 Metern Höhe über der Nachsorgeklinik ab.

Untergroßem Applaus landeten sie auf den Punkt genau im Garten der Anlage.

Die Kinder beim Schlauchschwingen mit DJ Tröte. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Schwarzwald-Baar Einfach was fürs Herz: Wie VfB-Profifußballer die jungen Patienten der Nachsorgeklinik begeistern Das könnte Sie auch interessieren

Beim Packen ihrer Fallschirme konnten die Kinder ganz nahe dabei sein und nutzten die Gelegenheit Erinnerungs-Fotos mit den Fallschirmspringern machen zu dürfen.