Ob in E-Bikes, Laptops, Tablets, Smartphones, Akku-Schraubern oder E-Autos – Stromspeicher wie Lithium-Ionen-Akkus sind unsere täglichen Begleiter. Aber ganz ungefährlich sind sie nicht.

Dass mit den Power-Akkus nicht zu spaßen ist, war zuletzt bei einem Brand in Hüfingen Anfang Juli zu sehen. Dort explodierte der Akku eines Handwerksgeräts beim Aufladen, wodurch die Garage des Hauses in Flammen aufging.

Entsorgung im Hausmüll: Brandgefährlich und Verboten

Nun ist nicht nur bei der Lagerung und beim Aufladen Achtung geboten. Auch bei der Entsorgung der Stromspeicher heißt es aufpassen. Einen alten Akku einfach in den Hausmüll werfen – nach dem Motto „Sieht ja keiner“? Auf gar keinen Fall!

Zum einen ist das Entsorgen von Batterien, Akkus und auch Elektroaltgeräten in Deutschland im Hausmüll ohnehin durch verschiedene Gesetze verboten.

Zum anderen kann es auch brandgefährlich werden, wenn man die Stromspeicher unvorsichtig loswerden will. Denn viele Akkus und Batterien, die uns tagtäglich begegnen – darunter auch die von E-Bikes – enthalten Lithium. Das Problem dabei: Die lithiumhaltigen Stromspeicher sind reaktionsfreudig und dadurch leicht entzündbar, vor allem, wenn sie beschädigt werden.

Immer wieder Brände wegen falscher Entsorgung

Wie das Amt für Abfallwirtschaft des Landratsamts Schwarzwald-Baar mitteilt, kommt es durch eine unsachgemäße Entsorgung der Akkus und Batterien immer wieder zu Bränden in Verwertungsanlagen – zum Teil auch bereits bei der Müllabfuhr oder beim Müllumschlag.

Neben der Brandgefahr ist auch der Schadstoffgehalt der Lithiumbatterien und Akkus nicht zu vernachlässigen. „Bei einer illegalen Entsorgung in der freien Umwelt können enthaltene Schadstoffe in den Naturkreislauf gelangen“, schreibt Amtsleiter Martin Fetscher.

Ordnungsgemäße Entsorgung – so geht‘s

Doch was machen mit dem alten, nicht mehr benötigten oder beschädigten Stromspeichern? Laut dem Batteriegesetz sind alle Verkäufer von Akkus oder Batterien dazu verpflichtet, diese vom Endnutzer kostenlos zur Entsorgung auch zurückzunehmen.

Alternativ können die Stromspeicher auch an Sammelstellen der Kommunen – im Schwarzwald-Baar-Kreis die Recyclingzentren und Wertstoffhöfe – abgegeben werden.

Recycling von wertvollen Elementen Was geschieht mit den Stromspeichern, nachdem man sie abgegeben hat? Die Akkus und Batterien werden in speziellen Verwertungsanlagen zunächst in ihre Bestandteile zerlegt. „Batterien und Akkus enthalten zahlreiche wertvolle Elemente wie Aluminium, Eisen, Nickel, Kupfer und Zink. Diese können wie auch teilweise enthaltene, umweltgefährdende Stoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei mittlerweile zu fast 100 Prozent recycelt werden“, heißt es in einem Schreiben des Amts für Abfallwirtschaft des Schwarzwald-Baar-Kreises.

Doch auch beim Transport und Lagerung der kraftvollen Stromspeicher gibt es einige Dinge zu beachten. Bei größeren Akkus, wie zum Beispiel von E-Bikes oder ähnlichen Geräten, sollten beispielsweise die Pole abgeklebt werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Ist ein Akku beschädigt, sollte er unbedingt stoßsicher verpackt und gesondert in die Entsorgung gegeben werden, erklärt das Amt für Abfallwirtschaft. Ansonsten droht auch hier möglicherweise ein Brand oder gar eine Explosion.

Die Kosten und Verantwortung für den Prozess tragen die Hersteller. Für die Sammlung und Verwertung der entsorgten Akkus und Batterien sei im Schwarzwald-Baar-Kreis die Firma GRS Service GmbH mit Sitz in Hamburg beauftragt.