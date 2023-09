Jetzt dauert es nicht mehr lange, dann sind die Sommerferien vorbei. Unterrichtsbeginn nach den Ferien für die sechsten bis zehnten Klassen der Realschule Triberg ist zum Schuljahresbeginn 2023/2024 am Montag, 11. September, um 7.45 Uhr. Der erste Schultag endet für alle Klassen nach Plan spätestens nach der sechsten Stunde um 12.50 Uhr. Nachmittagsunterricht gibt es am ersten Schultag nicht, wie es in einer Ankündigung heißt.

Am Dienstag, 12. September, werden um 8.45 Uhr die neuen Fünftklässler vom Schulleiter und den Klassenlehrern in der Aula feierlich begrüßt. Auch die Eltern sind laut Ankündigung willkommen. Für die Fünftklässler endet der Unterricht an diesem ersten Schultag an ihrer neuen Schule um 12.05 Uhr. Das Sekretariat der Realschule ist bereits seit Montag, 4. September, von 8 bis 11 Uhr besetzt. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Realschule Triberg unter www.rs-triberg.de.

Am Schwarzwald-Gymnasium Triberg beginnt für alle Schüler ab der sechsten Klasse der Unterricht am Montag, 11. September, mit der zweiten Stunde um 8.35 Uhr und endet für die sechsten bis zehnten Klassen nach der fünften Stunde. Die Kursstufe wird bereits nach dem regulären Plan unterrichtet. Die neuen Schüler der fünften Klassen finden sich am Dienstag, 12. September, um 8.45 Uhr in der Eingangshalle des Gymnasiums ein. Nach einem musikalischen Empfang und einer kurzen Begrüßung durch den Schulleiter, bei dem auch die Eltern dabei sein können, folgt die Klasseneinteilung, und die Klassenlehrer stellen sich den Schülern vor. Mit erstem Klassenlehrerunterricht und einem besonderen Einführungsprogramm beginnt dann das neue Schuljahr.

Im Anschluss an die Begrüßung stehen Schulleitung und Sekretariat den Eltern für Fragen zur Verfügung, und der Elternbeirat veranstaltet ein Eltern-Café, bei dem es Gelegenheit gibt, einander kennenzulernen. Zusätzlich gibt es auch Informationen und Anmeldemöglichkeit zur Nachmittagsbetreuung. Der Unterricht der fünften Klassen endet nach der fünften Stunde um 12.05 Uhr.