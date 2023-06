Jeden Tag aufs Neue einen Platz zum Arbeiten innerhalb der eigenen Abteilung finden zu müssen: Das ist für immer mehr Arbeitnehmer inzwischen Realität. Dahinter steht das Desksharing-Prinzip. Auch das Kreisjugendamt und die Volksbank in Villingen nutzen das neue Arbeitsmodell. Wie gut läuft das in der Praxis?

So funktioniert Desksharing

Desksharing – was ist das überhaupt? Der Begriff heißt wörtlich übersetzt: Schreibtisch-Teilen. Bei dieser Form der Arbeitsorganisation gibt es in der Regel weniger Arbeitsplätze als Mitarbeiter in einem Büro.

Das Prinzip bietet sich für Arbeitgeber etwa in Bereichen an, in denen nicht alle Mitarbeiter ständig im Büro arbeiten, sondern beispielsweise oft im Außendienst unterwegs sind oder im Homeoffice arbeiten. Dann steht in diesen Zeiten viel Bürofläche ungenutzt leer, verursacht aber dennoch Kosten.

Daher gehen zum Beispiel Firmen dazu über, ihre Büroflächen zu verkleinern. Die Mitarbeiter haben dann keinen festen eigenen Arbeitsplatz mehr. Stattdessen teilen sich die Beschäftigten die vorhandenen Arbeitsplätze je nach Bedarf.

Jeder hat einen eigenen Laptop

Und wie funktioniert das Desksharing ganz konkret bei der Villinger Volksbank und beim Kreisjugendamt? Zunächst einmal ist jeder Mitarbeiter mit einem eigenen Laptop und anderen arbeitsnotwendigen technischen Geräten wie Headset, Maus und Tastatur ausgestattet. Man hat zwar keinen festen Schreibtisch mehr, wohl aber eine individuelle, mobile Ausrüstung.

Sowohl bei der Volksbank als auch beim Jugendamt sind alle Schreibtische bereits fest mit Bildschirmen und Dockingstations bestückt. Über die Dockingstations könnten die Mitarbeiter ihre Laptops an die Computersysteme ihres Arbeitgebers anschließen und dann von jedem Schreibtisch aus arbeiten.

Jugendamt in Villingen Die Aufgabe des Jugendamts ist die Unterstützung von Eltern und Erziehungsberechtigte bei der Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern und Jugendlichen. Derzeit arbeiten etwa 100 Personen im Kreisjugendamt des Landratsamts und ungefähr 70 im Jugendamt der Stadt Villingen-Schwenningen. Zum 1. Juli 2023 sollen die beiden Behörden fusionieren. Volksbank eG Die Volksbank eG ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitzen in Offenburg und in Villingen-Schwenningen. Sie ist aus der Fusion der Volksbank Ortenau und Volksbank Schwarzwald Baar Hegau im Jahr 2020 hervorgegangen. Derzeit hat die Volksbank eigenen Angaben zufolge 967 Mitarbeiter, 32 Filialen, 117.276 Mitglieder und 228.760 Kunden.

Alle Schreibtische im Open-Space der Volksbank in Villingen sind mit Bildschirmen und Dockingstations ausgestattet. Sandra Gaudig, Anna Hauser und Laura Pfeffer (von links nach rechts) brauchen nur den Laptop anzuschließen, um an einem der vielen Plätze arbeiten zu können. | Bild: Pascal Guegan

Wenn der Lieblingsarbeitsplatz besetzt ist

Und wer sitzt wo? Egal ob Vorgesetzter oder einfacher Mitarbeiter – die Arbeitsplatzvergabe erfolgt für alle nach dem First-come-first-serve-Prinzip. Das heißt: Wer als Erstes ins Büro kommt, der kann sich seinen Platz aussuchen. Wer später kommt, der muss nehmen, was übrig ist.

„Natürlich hat jeder so seinen Lieblingssitzplatz. Aber wenn der schon vergeben ist, dann setzt man sich eben eine Reihe weiter oder auf die andere Seite. Das kann auch mal ganz erfrischend sein“, sagt Florian Zischeck, Mitarbeiter des Kreisjugendamts im Allgemeinen Sozialen Dienst.

Die Amtsleiterin des Kreisjugendamts, Silke Zube, steht mit den Mitarbeitern Alina Kowis und Florian Zischeck (von links nach rechts) an einem Besprechungstisch in der Open-Space-Arbeitsfläche. Die Umstellung auf das Schreibtischteilungsprinzip empfinden die drei als eine positive Veränderung. | Bild: Pascal Guegan

Wer einen Besprechungsraum oder doch mal ein Einzelbüro braucht, der kann sich diese Flächen – individuell auf seine Bedürfnisse angepasst – reservieren. Meistens wird aber auf den Open-Space-Flächen gearbeitet. Sowohl die Volksbank mit Sitz in Villingen als auch das Kreisjugendamt verlassen sich dabei ganz auf die Selbstorganisation ihrer Mitarbeiter.

Cornelia Raible-Mayer und Markus Laub vom Kreisjugendamt sitzen in einer Besprechungsecke auf der Open-Space-Arbeitsfläche und unterhalten sich über ihre Arbeit. | Bild: Pascal Guegan

Open-Space Ein Open-Space-Büro ist eine offene Bürofläche ohne feste Wände. Die Vorgesetzten sitzen gemeinsam mit ihrem Team auf der Arbeitsfläche, ohne voneinander durch Wände abgeschirmt zu sein. Das soll Hierarchien aufbrechen und den Teamgeist sowie den Austausch fördern.

Das funktioniere bisher gut – auch ohne viele Regeln, berichten Thomas Bader, Bereichsleiter Unternehmensentwicklung und Marketing der Volksbank, sowie die Leiterin des Kreisjugendamts Silke Zube.

Wobei es durchaus Regeln gibt. Vor allem: Am Ende des jeweiligen Tages müssen bei beiden Arbeitgebern die Schreibtische komplett sauber und leer sein, damit gegebenenfalls ein anderer Kollege dort problemlos arbeiten kann. Es gilt das Clean-Desk-Prinzip. Das heißt aber auch, dass keine persönlichen Gegenstände und Familienbilder am Arbeitsplatz bleiben.

Wird der persönliche Schreibtisch vermisst?

Wie ist es, keinen personalisierten Arbeitsplatz mehr zu haben und sich jeden Tag aufs Neue um seinen Sitzplatz kümmern zu müssen? „Anfangs war es etwas gewöhnungsbedürftig. Die Umgewöhnung ging dann aber doch überraschend schnell“, sagt Matthias Kloiber, Mitarbeiter bei der Volksbank in Villingen. Er sieht den Vorteil des neuen Arbeitsmodells vor allem in der Möglichkeit zum Austausch mit vielen verschiedenen Kollegen.

Der Volksbankangestellte Matthias Kloiber sitzt an seinem Lieblingsplatz. | Bild: Pascal Guegan

Seine Kollegin Denise Kutscher hat sich nicht nur an das Prinzip gewöhnt, sie hält sogar große Stücke darauf. Die moderne Büroform fördere Innovation, Kreativität und den Wissensaustausch zwischen Kollegen, ist ihre Erfahrung.

Das schätzt die Volksbankmitarbeiterin sehr. „Dadurch habe ich Dinge gelernt, die ich sonst nicht gelernt hätte. Wenn jeder in seinem eigenen Büro sitzt, kommt das so nicht zustande“, meint Denise Kutscher. Das möchte sie nicht mehr missen. „Ich kann es mir nicht mehr vorstellen, allein im Büro zu sitzen“, sagt sie.

Jugendamtmitarbeiter ebenfalls überzeugt

Wie sehen die Jugendamtmitarbeiter die Umstellung auf Desksharing und Open-Space-Büro? „Also ich bin tatsächlich sehr überzeugt“, sagt Florian Zischeck. Besonders gefällt ihm das Mehr an Interaktion mit seinen Kollegen, die dadurch gesteigerte Kreativität und die Flexibilität im Arbeitsalltag.

Das Open-Space-Büro im Kreisjugendamt erleichtert den Austausch zwischen den Mitarbeitern. Alina Kowis und Florian Zischeck schätzen diesen Aspekt. | Bild: Pascal Guegan

Geräuschkulisse als Problem

Das einzige Problem sieht seine Kollegin Alina Kowis in der Lautstärke am Arbeitsplatz. „Es gibt ein paar Kollegen, die sehr laut telefonieren.“ Das würde gelegentlich stören. „Weitere Nachteile fallen mir aber nicht ein.“

Mit reservierbaren Einzelbüros und Besprechungsräumen oder Ecken gebe es aber genügend Ausweichmöglichkeiten. Außerdem bestünde ja immer noch die Option zum Homeoffice, meint Florian Zischeck. „Ich bin aber lieber hier als im Homeoffice“, sagt der Jugendamtmitarbeiter.

Cornelia Raible-Mayer und Markus Laub vom Kreisjugendamt sitzen in einer Besprechungsecke auf der Open-Space-Arbeitsfläche und unterhalten sich über ihre Arbeit. | Bild: Pascal Guegan

Für den Arbeitgeber ist die Schreibtischteilung allemal attraktiv. Nicht nur, weil ein eigenes Büro oder ein eigener Schreibtisch für jeden Mitarbeiter Platz braucht und damit Geld kostet. Sondern auch, weil es nicht immer einfach ist, bei einer großen Mitarbeiteranzahl eine geeignete Bürofläche zu finden.

Fehlende Büroflächen in VS

„Raumkapazitäten sind in Villingen-Schwenningen kaum vorhanden und schon gar nicht in der Größe, wie wir sie brauchen“, sagt Silke Zube, Leiterin des Kreisjugendamts. „Wenn wir alle Einzelbüros brauchen würden, dann hätten wir in der Vergangenheit ein riesen Areal gebraucht.“

Die Leiterin des Kreisjugendamts Silke Zube (rechts) hält große Stücke auf das Desksharing-Prinzip. Auch ihre Mitarbeiter Alina Kowis (links) und Florian Zischeck (mitte) sind vom neuen Arbeitsmodell überzeugt. | Bild: Pascal Guegan

So ermögliche die Arbeitsplatzteilung es dem Arbeitgeber, seine Ressourcen effizient einzusetzen und dadurch Kosten zu sparen.

Doch Geld zu sparen – das sei nicht der einzige Anreiz für den Arbeitgeber auf das Sharing-Modell umzusteigen.

„Kosteneinsparung war nicht unser Ansporn für die Umstellung, sondern die Steigerung der Effizienz“, sagt Thomas Bader, Bereichsleiter Unternehmensentwicklung und Marketing der Volksbank in Villingen.

Eine gesteigerte Effizienz, das verspricht man sich von der Flexibilität des Arbeitsplatzes und der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten im Homeoffice.

Die Volksbank mit Sitz in Villingen trägt den Beinamen Gestalterbank. Der soll die Zukunftsorientiertheit der Bank widerspiegeln. Thomas Bader steht vor dem Schriftzug, der an der Tür eines Meetingraums in der Villinger Niederlassung hängt. | Bild: Pascal Guegan

Neben der Kosten- und Platzfrage, der Flexibilität im Arbeitsalltag und der Effizienzsteigerung der Arbeitsabläufe ergäben sich auch Vorteile durch die kürzeren Abstimmungswege, den einfacheren Wissenstransfer und den verbesserten Zusammenhalt im Team durch die neue Arbeitsplatzorganisation, schildert Silke Zube vom Kreisjugendamt.

Zurück zum alten Arbeitsmodell? Für sie keine Option. Zu groß seien die Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.