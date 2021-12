Weihnachten ist auch verbunden mit den Stunden der Besinnlichkeit. Zeit für Besinnung – und für Dankbarkeit. Viele formulieren beste Wünsche an Bekannte und Freunde. Doch kommen diese Worte auch wirklich an?

Ein Postfach und viele Unterordner

Es gibt nicht selten ein technisches Problem mit den gut gemeinten Grüßen. Womit wir auch schon bei der Technik sind. Kennen Sie Ihr E-Mail-Postfach? Wer hier gezielt nach einer Nachricht sucht, der findet immer wieder Neues – konkret: Unterordner. Digitale Verästelungen, die sich in den Tiefen solcher Systeme verbergen.

Was das mit den Weihnachts- und Neujahrsgrüßen zu tun hat? Immer mehr Menschen versenden ihre Feiertagswünsche per Mail. Und immer mehr Empfänger solcher Aussendungen bekommen das gar nicht mehr mit. Der Verfasser dieser Zeilen suchte jetzt nach einer Mail von einem Schnelltestanbieter. Wo ist das Ergebnis vom Coronatest. In den zwei Quarantäne-Ordnern ist es nicht. In drei Jung-Mail-Ordnern ebenfalls nicht. Auch im Papierkorb des Mailprogramms ist keine Spur vom Testergebnis. Auch nicht in einer ebenfalls vorhandenen Spam-Box.

Wie Grüße per E-Mail versickern

Dafür finden sich in den vorgenannten Unterordnern andere Dinge: Eine Weihnachtsmail mit einem Gedicht von einem Unternehmer, ein Gruß aus einer großen Behördenstube mit besten Glückwünschen für 2022. Eine Nachricht mit Videoanhang von einem Absender, der unter der roten Weihnachtsmann-Mütze erst bei näherem Hinsehen erkennbar ist.

Eine andere Wertigkeit als eine E-Mail mit Glückwünschen hat bis heute eine Grußpostkarte, gerade jetzt, an den Feiertagen. So wie diese Sammlung auf diesem Foto. Viele der abgebildeten Karten enthalten auch handschriftliche, persönliche Worte. | Bild: Trippl, Norbert

Auch deshalb: Wer mit einer leserlichen Handschrift gesegnet ist, wer es wirklich persönlich meint, der greift auch heute noch zur Karte und einem schönen Stift. Das scheinbar Altmodische hat seinen eigenen Zauber: Ein Kuvert aus knisterndem Papier, ein treffendes Kartenmotiv, und vielleicht auch noch eine Wohlfahrtsmarke mit einem kleinen Spendenzuschlag. „Die Botschaft des Engels: Füchtet euch nicht“, steht auf einer dieser Briefmarken des Jahres 2021. Wie passend. Wie schön.

Dann noch ein Abendspaziergang zum nächsten Briefkasten, vielleicht sogar quer durch die malerisch erleuchtete Stadt. Welcher Mail-Versender hat solche Erlebnisse?

Die automatische Spam-Löschung

Und: Sollten Sie jetzt Ihr digitales Postfach nach den erhofften Grüßen von Sportkamerad Karl-Heinz und von ihrer persönlichen Finanzberaterin Carla Maier vermissen und nicht finden: Nach Rücksprache mit Digitalexperten kann sich bei erfolgloser Suche aller Ordner im Mailprogramm auch dies herausstellen: Alle 14 Tage werden Spam-Postfächer automatisch gelöscht. Die gut gemeinten, Ihnen zugedachten besten Wünsche entschwinden im Orkus der Daten-Server. Deshalb auf diesem Wege direkt an Sie: Erholsame Feiertage und rundum alles Gute für 2022!