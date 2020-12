von der SK-Redaktion

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert gibt an, wie viele Neuinfektionen es innerhalb von sieben Tagen bei 100.000 Menschen gibt. Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist dieser Wert in den vergangenen Tagen enorm angestiegen. Am Mittwoch lag er noch bei 185,4. Am Freitag war er dann auf 212,2 gestiegen. Aktuell steht er laut dem Gesundheitsamt im Kreis bei 242,8. Der landesweite Schnitt liegt bei 187,3.

In konkreten Zahlen bedeutet das für den Kreis Folgendes: Bis Montag, 14. Dezember, haben sich 3609 Menschen mit Covid-19 infiziert, das sind 73 mehr als am Vortag. 2869 Menschen werden vom Gesundheitsamt als genesen gemeldet, ein Plus von 84. Demnach sind momentan 659 Menschen, also elf weniger als am Vortag, mit Corona infiziert.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum, das seinen Normalbetrieb am Freitag aufgrund der hohen Belastung heruntergefahren hat, werden aktuell 89 Corona-Patienten stationär behandelt. Seit Ausbruch der Pandemie sind im Kreis 81 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben. In den letzten 24 Stunden kam kein weiterer Todesfall hinzu.