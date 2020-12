Schwarzwald-Baar-Kreis vor 2 Stunden

Sieben-Tages-Inzidenzwert bei Corona erreicht im Schwarzwald-Baar-Kreis Allzeithoch

Noch nie war der Wert, der die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einem Landkreis in den vergangenen sieben Tagen anzeigt, so hoch wie aktuell im Schwarzwald-Baar-Kreis.