Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ist Anfang August bei einem Feldhasen die sogenannte Hasenpest (Tularämie) nachgewiesen worden. Das teilte das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald mit.

Der Hase wurde in Vogtsburg-Schelingen (Kaiserstuhl) von einem Jagdhund getötet. Der Nachweis des Erregers Franciscella tularensis ist bei Tieren an die zuständige Veterinärbehörde und bei Menschen an die zuständige untere Gesundheitsbehörde nach Infektionsschutzgesetz (§7 IfSG) meldepflichtig.

Donaueschingen/Hüfingen Reizgas-Attacke im Narrendorf Behla landet vor dem Amtsgericht Das könnte Sie auch interessieren

Die Tularämie ist eine Infektion von Hasenartigen und Nagetieren, insbesondere von Feldhasen mit dem Bakterium Francisella tularensis. Diese Erkrankung ist eine Infektionskrankheit, die auf den Menschen übertragbar ist und teils schwerwiegende Erkrankungen hervorrufen kann.

Tularämie ist eine relativ seltene Zoonose. Darunter sind Infektionskrankheiten zu verstehen, die von Bakterien, Parasiten, Pilzen, Prionen oder Viren verursacht und wechselseitig zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können.

Gesundheitamt und Stadt melden Fälle

In den letzten 13 Monaten wurden laut Landratsamt sieben Krankheitsfälle beim Menschen dem Gesundheitsamt des Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und der Stadt Freiburg gemeldet. Drei Tularämie-Kranke konnten vom Gesundheitsamt einer gemeinsamen Quelle zugeordnet werden.

Die bisher bekannt gewordenen Expositionsorte liegen bis auf eine Ausnahme in der Kaiserstuhlregion. Die Übertragung erfolgte bei Waldarbeitern, direktem Tierkontakt (Jagd) oder über Zeckenbisse. Die Infektionslage in benachbarten Landkreisen wird durch das Gesundheitsamt stetig beobachtet.

Das sind die Symptome bei der Hasenpest

Das klinische Bild der Tularämie ist unspezifisch. Neben grippeähnlichen Symptomen wie Fieder, Lymphknotenschwellungen, Schüttelfrost, Unwohlsein sowie Kopf- und Gliederschmerzen kann das klinische Bild bei Tularämie sehr vielfältig sein: Es können Lymphknotenschwellungen im Bereich Haut, Rachen oder Augen), Beschwerden im Magen-Darm-Bereich (bei Lebensmittel) oder Befall der Lunge mit möglicherweise schweren Komplikationen.

Diese Maßnahmen empfiehlt das Veterinäramt

In freier Natur gefundene verendete Feldhasen oder Wildkaninchen sollten keinesfalls berührt werden. Wer ein totes Tier findet, sollte stets den jeweiligen Jagdrevierbesitzer oder die Polizei informieren.

Bräunlingen Bienenseuche bricht in Waldhausen aus: 23 Imker bangen um ihre Völker Das könnte Sie auch interessieren

Jäger sollten beim Umgang mit erlegten Feldhasen oder Wildkaninchen Mundschutz und Einmalhandschuhe tragen und sich nach der Arbeit die Hände gründlich reinigen und desinfizieren.

Autobahn 81 Sattelzug gerät außer Kontrolle und zertrümmert Wohnwagen Das könnte Sie auch interessieren

Beim Aufbrechen von Feldhasen und Wildkaninchen ist auf bedenkliche Merkmale wie Milz-, Leber- oder Lymphknotenschwellungen zu achten. Im Verdachtsfall ist ein amtlicher Tierarzt hinzuziehen. Das Wildbret darf nicht als Lebensmittel verwendet werden. Die Tierkörper sollten für eine weitere Untersuchung zur Verfügung gestellt, ansonsten aber fachgerecht entsorgt werden.