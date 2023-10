Schwarzwald-Baar – Es war ein großer Abend für 131 Auszubildende in 24 Berufen. „Sehen Sie die geballte handwerkliche Kompetenz des Schwarzwald-Baar-Kreises, farbenfroh und immer zielorientiert“, kündigt Kreishandwerksmeister Martin Ballof die neuen Gesellinnen und Gesellen beim Aufmarsch zur Freisprechungsfeier an. Ein Jahrgang, der anfangs mit Schwierigkeiten durch die Corona-Zeit zu kämpfen gehabt hätte.

„Allein zu Hause dem Online-Unterricht zu folgen, kaum persönlicher Austausch mit Lehrern und Kollegen zu haben und dabei durchzuhalten und wieder in den Fluss zu kommen, macht diesen Gesellenbrief so wertvoll“, würdigt Ballof. Der Erfolg spiegelt nicht nur das Talent der Auszubildenden wider, sondern sei auch ein Beweis der hervorragenden Ausbildung in den Handwerksbetrieben und den begleitenden Berufsschulen. Familienangehörige, Ausbilder, Lehrer und Obermeister sind zur Freisprechung gekommen, die vom Präsidenten der Handwerkskammer Konstanz, Werner Rottler, abgewickelt wurde.

„Machen wir einen Sprung zurück ins Mittelalter, da wurden die Lehrlinge noch vom Meister freigesprochen, nachdem sie ihre Lehrjahre als Teil der Familie ihres Meisters verbracht haben. Zum Einstand mussten die neuen Gesellen den Kollegen ein gemeinsames Mahl bezahlen“, erinnert Rottler. Heute seien sie von dieser Pflicht davon befreit, aber es wäre schön, wenn sie mit dem ersten guten Verdienst im Handwerk dies wieder in die Betriebe zurückbringen würden. „Während viele in eurem Jahrgang noch weiter zur Schule gehen, habt ihr heute einen Gesellenbrief in der Hand und die Chancen für die Zukunft sind groß.“

Mit der Weiterbildung zum Meister gäbe es die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen oder einen Betrieb zu übernehmen. „In den kommenden Jahren werden vermehrt Menschen gesucht, die einen Handwerksbetrieb übernehmen möchten“, versichert der Kammerpräsident. „Für die Aufgaben, die das Handwerk mit der Energiewende, den handwerklichen Dienstleistungen aber insbesondere im Bäcker- und Metzgerhandwerk in den kommenden Jahren zu bewältigen hat, braucht es Menschen, die anpacken und umsetzen“, sagt Rottler. Ohne Handwerk würde dies nicht gelingen. „Willkommen im Handwerk und ab heute werdet ihr viel mehr entscheiden müssen und der bisher genossene Welpenschutz entfällt jetzt. Geht mutig mit diesen neuen Freiheiten um, aber lasst euch weiterhin von den erfahrenen Kollegen begleiten“, gibt Rottler mit auf dem Weg.

Begleitet wurde die Freisprechungsfeier mit Showeinlagen der Tanzformation „TanzZeitlos“, mit Stuhlakrobatik der „Stuhl-Gang-next Generation“ und der musikalischen Begleitung des Duos „Man and me“.