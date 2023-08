In einem Linienbus in Bad Dürrheim ist es am 21. August zu einer Belästigung einer jungen Frau durch einen bis dahin unbekannten Fahrgast gekommen. Die Polizei hatte daraufhin einen Zeugenaufruf veranlasst und war nun erfolgreich bei der Ermittlung des mutmaßlichen Täters.

Den Beamten des Polizeipostens Bad Dürrheim und der Kriminalpolizei Villingen ist laut Mitteilung der Polizei gelungen, einen der Tat dringend Verdächtigten zu ermitteln.

Es handelt sich um einen 75-jährigen Mann aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil und der Staatsanwaltschaft Konstanz dauern an.