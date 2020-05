Schwarzwald-Baar vor 5 Stunden

Serie „Azubis aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis“: Handwerker aus Überzeugung – warum Maurice Reichmann aus Bräunlingen Maurer werden will

Wegen des Coronavirus ist die Messe Jobs for future in den September verlegt worden. Etliche angehende Auszubildene waren erwartet worden. Einer, der seine Ausbildung bereits angetreten hat, ist Maurice Reichmann. Der 18-Jährige wird Maurer, für ihn der absolute Traumjob. Der SÜDKURIER hat ihn im Bildungszentrum Bau in Donaueschingen besucht.