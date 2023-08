In gut drei Wochen findet in Gutmadingen der Festakt anlässlich des Dorfjubiläums statt. 750 Jahre werden gefeiert. Dass das zu Geisingen gehörende Dorf weitaus älter ist, bewiesen zuletzt auch die Funde in einem der Merowingezeit zugeordneten Grabfield, das im Baugebiet Westäcker entdeckt wurde, oder gar das Steinzeitgrab, das zwischen 3000 bis 4000 Jahre alt sein dürfte.

Lange herrschte Unklarheit

Das Festwochenende am 16. und 17. September ist geplant, die Vorbereitungen laufen. Jetzt offenbar auch einem Programmpunkt, den sich viele Gutmadinger wünschten. Aber lange Zeit war nicht klar, ob beim Jubiläum auch einige Funde aus den über 120 Gräbern aus dem siebten Jahrhundert, die freigelegt wurden, zu sehen sein werden.

Zwar fanden die Grabungen ohne große öffentliche Begleitung statt. Doch so mancher Gutmadinger hat bei den Archäologen immer wieder mal vorbeigeschaut und insgeheim darauf vertraut, dass irgendwann einmal einige Funde ausgestellt wurden.

Zeigen hätte man vieles können: Schwert, Gürtelbestandteile, Ringe, ein Speer, Kämme aus Knochen oder ein Trinkglas wurden im vergangenen Jahr in einer Auflistung zur Bilanz der Grabungen genannt.

Darunter hätten sich sehr seltene Grabbeigaben befunden, die nicht immer gefunden würden, betonten die Experten der Firma Archaeo Task aus Engen immer wieder. Die Firma hatte die Grabungen in Absprache mit dem Landesdenkmalamt über eineinhalb Jahre durchgeführt.

Rätselraten um Ausstellung

Eingelagert wurden die Funde im Zentralen Fundarchiv in Rastatt. Es ist Teil des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg. Das Archiv hatte sich lange Zeit bedeckt gehalten, ob es Gegenstände für eine Ausstellung im Rahmen des Jubiläums zur Verfügung stellen würde.

Inzwischen ist nach mehreren Interventionen, die etwa von der Stadt Geisingen wie auch von Andreas Haasis-Berner vom Landesdenkamt gestartet wurden, klar. In Gutmadingen werden einige Exponate zu sehen sein.

Grabung 2021: Die beiden Steinwerkzeuge des Steinzeitmenschen, ein Hammer und ein Messer, sind noch gut erhalten. | Bild: Paul Haug

Dies hat Geschäftsführer Armin Höfler von Archaeo Task auf Nachfrage bestätigt. Grabungsleiter und Ko-Geschäftsführer Georg Häusler organisiert die Ausstellung der Exponate. Er wird zusammen mit Andreas Haasis-Berner vom Landesdenkmalamt beim Festakt am Samstag, 17. September, 20 Uhr, ein Referat zu den Gutmadingen Grabungen halten.

Einiges ist schon bekannt, was am Festwochende in einer Vitrine zu sehen sein wird. Komplett erforscht und damit vorzeigbar sind die Grabbeigaben eines Kriegers, bestehend aus Schwert, Speer und einem Glasgefäß. Weitere Exponate können, je nach Forschungsstand, hinzukommen.

Anfang August 201 werden die Gebeine eines Steinzeitmenschen gefunden. Der Vorsitzende des Heimatvereins Gutmadingen, Hermann Kramer (links) im Gespräch mit Grabungsleiter Georg Häußler. | Bild: Paul Haug

Neben den Exponaten, die entsprechend gesichert werden müssen, hat Archaeo Task noch eine Vielzahl von Fotodokumenten von den Grabungen parat.