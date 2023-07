Gemeinderätinnen muss man im Schwarzwald-Baar-Kreis immer noch mit der Lupe suchen. Noch wächst ihre Zahl von Wahl zu Wahl langsam. Das soll sich jetzt ändern.

Deshalb können Frauen jetzt die Arbeit von Kommunalpolitikerinnen kennenlernen und gemeinsam Gemeinderats- und Kreistagssitzungen besuchen. „Gestalterinnen der Zukunft – wir machen Kommunalpolitik“, ist der Titel der Seminarreihe, die jetzt im Landratsamt vorgestellt wurde. Sie findet an vier Abenden in den Volkshochschulen statt.

Das Ziel sind 50 Prozent

„20 Prozent Frauenanteil ist viel zu wenig, das Ziel sind 50 Prozent“, erklärte Lilli Epp, Gleichstellungsbeauftragte beim Landratsamt. Zumindest 30 Prozent werden angepeilt. Im Gemeinderat von Villingen-Schwenningen sieht es in Sachen Frauenanteil schon besser aus. „32 Prozent“, so Hanna Vöhringer, Gleichstellungsbauftragte der Stadt, seien schon weiblich.

Im Kreistag liegt der Frauenanteil bei 23 Prozent. Dabei hat sich dieser seit der Kommunalwahl 2019 bereits um 4,3 Prozent erhöht, in Villingen-Schwenningen sogar um 5,5 Prozent.

Bei Gemeinderatssitzungen dominieren im Landkreis immer noch die Männer. Typisches Beispiel: Nur vier der 23 Mitglieder im St. Georgener Gemeinderat sind Frauen. Hier bei einer Abstimmung im Juni 2023. | Bild: Sprich, Roland

Das ist nach Ansicht von Cornelia Kunkis unter anderem auf eine Veranstaltungsreihe mit gleichem Tenor zurückzuführen, die damals unter der Leitung von Renate Breuning stattfand. Von zehn bis 15 Frauen, die sich für die Seminare damals gemeldet hatten, kandidierten acht tatsächlich bei den Kommunalwahlen und „fünf bis sechs“ wurden in die Parlamente gewählt.

Wo es schon funktioniert hat

Am drastischsten veränderte sich damals der Frauenanteil in Tuningen, wo damals 23,1 Prozent mehr Frauen in den Gemeinderat eingezogen sind, gefolgt von Furtwangen mit 15,7 Prozent mehr Frauen im kommunalen Parlament und Schonach mit 15,4 Prozent mehr Frauen.

Bild: Gora, Aldo

Trotz überwiegend männlichen Kommunalpolitikern gibt es sogenannte „Stimmenköniginnen“, wie zum Beispiel Elke Bettecken und Martina Braun. Was ist deren Erfolgsrezept? „Bodenständig, liebenswürdig und vernetzt“, antwortet Cornelia Kunkis.

Das kommt auf Gemeinderätinnen zu

„Ich finde, es macht Spaß“, wirbt Cornelia Kunkis, die Kreisrätin und Stadträtin ist. So ungefähr fünf bis zehn Stunden pro Woche sollten aufwendet werden, um Sitzungsunterlagen zu lesen und durchzuarbeiten. Es gibt Erstattungen für die ehrenamtliche Arbeit.

Das Seminar an der Volkshochschule Termine Am Dienstag, 26. September von 19.30 bis 21 Uhr sowie am Dienstag, 10. Oktober von 19.30 bis 21 Uhr in der Volkshochschule Villingen, Kanzleigasse 6, VS-Villingen. Am Dienstag, 17. Oktober von 19.30 bis 21 Uhr sowie am Dienstag, 24. Oktober von 19.30 bis 21 Uhr in der Volkshochschule Baar, Hindenburgring 34, Donaueschingen. Anmelden Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail: vhs@villingen-schwenningen.de , oder telefonisch: 07721/ 823344 möglich. Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Internetseiten der Volkshochschulen: vhs.villingen-schwenningen.de und www.vhs-baar.de

Die Veranstaltungen seien auch für Frauen gedacht, die sich nur mal anschauen möchten, was sie erwartet, wenn sie ein Mandat übernehmen. Von den vier Terminen finde je zwei an der Volkshochschule Villingen und an der Volkshochschule Baar in Donaueschingen statt.

Exklusiver Einblick

Mit zum Programm gehören eine Fragestunde beim Landrat und gemeinsame Besuche in Gemeinderat und Kreistag. Die Frauen erhalten eine Einführung in die Gemeindeordnung von Baden-Württemberg und erfahren, wie Entscheidungen in den Kommunen zustande kommen. Außerdem gibt es am 18. November ein Rhetorikseminar für Frauen, das die VHS zusätzlich anbietet.