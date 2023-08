Kurz vor 15 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Aufgrund der Zahl der gemeldeten verletzten Personen rückte ein Großaufgebot mit mehreren Notärzten, Rettungswagen und Rettungshubschrauber Christoph 11 an die Einsatzstelle aus. Vor Ort fanden die Retter mehrere Personen vor, die offensichtlich leichte Verletzungen erlitten haben.

Beide Fahrzeuge sind nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. | Bild: Sprich, Roland

Unfallursache ist noch unklar

An dem Unfall, der sich genau an der Einfahrt zum Höhengasthaus Hirzwald ereignete, waren insgesamt zwei Fahrzeuge beteiligt. Über den genauen Unfallhergang konnte die Polizei vor Ort bislang keine gesicherten Erkenntnisse machen.

Die Spurenlage lässt vermuten, dass es sich um einen Auffahrunfall handelte, bei dem das vordere Fahrzeug in die Einfahrt zum Gasthaus einbiegen wollte und das folgende Fahrzeug dies übersah und auf das vordere Fahrzeug auffuhr.

Auch die Feuerwehren aus Triberg und Nußbach wurden alarmiert, da zunächst bei einem der beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge ein Fahrzeugbrand vermutet wurde. Was sich nicht bestätigte. Möglicherweise ist heißes Kühlwasser verdampft.

Hirzwald-Wirt hält Strecke für gefährlich

Den Unfall vor der Haustüre nahm der neue Wirt des Gasthaus Hirzwald, Markus Wagner, zum Anlass, um auf die Gefährlichkeit der Strecke in diesem Bereich hinzuweisen. „Hier wird gerast, was das Zeug hält.“ Er sei deswegen bereits mit dem Landratsamt in Kontakt, um eine Geschwindigkeitsreduzierung und ein Überholverbot zu erwirken. „Bislang leider ohne Erfolg.“