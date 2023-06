Schwarzwald-Baar vor 51 Minuten Kein Grund für Langeweile: Das ist am Wochenende in der Region geboten Endlich Wochenende! Von der Deutschen Radmeisterschaft bis zum historischen Handwerk locken über das Wochenende zahlreiche Aktivitäten.

Am Wochenende laden neben der Deutschen Meisterschaft im Straßenradfahren in Bad Dürrheim und Donaueschingen, die Freiluftkonzerte des Trossingen Open sowie Workshops im Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck. | Bild: Peter Pisa, haasinparis.com, Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck