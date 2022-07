Schwarzwald-Baar-Kreis vor 4 Stunden

Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten: Bundesstraße ist lange gesperrt

An der Abfahrt in Richtung des Villingen-Schwenninger Teilorts Marbach kommt es am Dienstagmittag zu dem folgenreichen Zusammenstoß. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.