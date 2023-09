Eine Motorradfahrerin hat sich bei einem Auffahrunfall zwischen VS-Nordstetten und Niederschach-Kappel schwere Verletzungen zugezogen, als sie ins Heck eines vorausfahrenden Nissan geprallt ist. Das berichtet das Polizeipräsidium am Dienstag, 18. September.

Der Unfall hatte sich am Freitag, 15. September, auf der Kreisstraße 5709 ereignet. Dort war am Nachmittag ein 78-Jähriger Autofahrer mit seinem Nissan von Nordstetten kommend in Richtung Kappel mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs gewesen.

Der 78-Jährige hatte laut Polizei aber auch einen guten Grund für seine sehr langsame Fahrweise: Vor ihm sei ein Radfahrer gefahren, der aufgrund Gegenverkehrs nicht habe überholt werden können.

Vermutlich langsame Fahrzeuge übersehen

Die 20-jährige Fahrerin der Kawasaki sei in dieselbe Richtung gefahren und habe vermutlich die langsam vorausfahrenden Fahrzeuge übersehen, berichtet die Polizei weiter.

„Im weiteren Verlauf prallte die Motorradfahrerin in das Heck des Nissan und stürzte. Durch die Wucht der Kollision erlitt die junge Frau schwere Verletzungen“, so die Polizei. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.