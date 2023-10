Bei einem Auffahrunfall schleuderte ein Autofahrer einen 27-jährigen Pedelec-Fahrer vom Fahrrad. Der Unfall ereignet sich laut Mitteilung der Polizei am frühen Dienstagmorgen im Landkreis Tuttlingen. Der Fahrradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht werden.

27-Jähriger hat Prellungen und Kopfverletzungen

So schildert die Polizei den Unfall: Der Autofahrer erfasste den Radfahrer auf der Kreisstraße zwischen Spaichingen und Schura, als beide in dieselbe Richtung fuhren. Beim Aufprall wurde der 27-Jährige von seinem Pedelec geschleudert und fiel in einen Straßengraben.

Brigachtal Hubschrauber kreist über Brigachtal: Wonach die Beamten suchen Das könnte Sie auch interessieren

Laut dem Pressesprecher der Polizei, Dieter Popp, erlitt der 27-Jährige mehrere Prellungen und Kopfverletzungen. Diese seien aber nicht lebensgefährlich.

Nichtsdestotrotz wurde der Fahrradfahrer nach einer Erstbehandlung durch den Notarzt von einem Rettungshubschrauber ins Schwarzwald-Baar-Klinikum zur Weiterbehandlung gebracht.

Totalschaden am Pedelec

Der Autofahrer blieb laut Pressemitteilung unverletzt. Die Polizei vermutet, dass der Autofahrer den Radfahrer in einem Waldstück übersehen hatte. Am Pedelec entstand ein Totalschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. Der Schaden am Auto wird ebenfalls auf etwa 3000 Euro geschätzt.