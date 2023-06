Villingen-Schwenningen fiebert der Langen Schwenninger Kulturnacht am kommenden Samstag, 1. Juli, ab 18 Uhr entgegen. Bis spät in die Nacht gibt es auf vier großen Bühnen und an zahlreichen anderen Standorten ein Programm mit Tanz, Musik, Theater, Aktionen und Kulinarischem.

Doch das ist nicht alles. Wir haben fünf besondere Gründe dafür, sich den Besuch der 16. Auflage der beliebten Veranstaltung nicht entgehen zu lassen.

1.) Endlich wieder richtige Feststimmung:

2022, kurz nach Ende der Corona-Auflagen, lag auf dem Fest noch ein wenig der Schatten der Pandemie. So manche Gruppe hatte noch nicht lange genug geprobt, um schon wieder auftreten zu können. Viele Besucher fühlten sich in größeren Menschenmengen noch nicht so wohl – sie kamen mit Maske oder erst gar nicht.

Dieses Jahr ist das Programm mit 52 Veranstaltungen wieder umfangreich wie eh und je und die Lust auf die Kulturnacht wieder einfach riesig. „Corona hat geziegt, dass ein solches Stadtfest nicht selbstverständlich ist“, bringt es auch Kulturamts-Chef Lutz Schwarz auf den Punkt.

2.) Ganz neue Geschmacksrichtungen – oder: Wie schmeckt eigentlich Kamerun?

Schon immer zeichnet sich das Kulturfest durch kulinarische Vielfalt aus aller Welt aus: Tamilisch, türkisch, mexikanisch oder griechisch wird hier gekocht. Diesmal kommen ganz neu kamerunische Spezialitäten mit dazu. Serviert werden sie vom kamerunischen Verein aus dem Landkreis. Wie das wohl mundet?

Welche Leckerbissen die Besucher hier genau auf ihren Tellern finden werden, bleibt bis Samstagabend ein Geheimnis. Zu den Spezialitäten aus Kamerun zählt beispielsweise Ndolé, eine traditioneller Eintopf auf Erdnussbasis mit Bitterblättern, Flusskrebsen, Rindfleisch und Gewürzen.

3.) Eine große Portion Kino-Nostalgie

Im Capitol, dem ältesten Kino der Stadt, gibt es eine Ausstellung über die letzen 100 Jahre des Lichtspieltheaters. Die Besucher erfahren mehr über die Geschichte von Kino und Theater, Brände und Wiederaufbau des Capitol sowie das moderne Filmtheater. Historische Aufnahmen der Stadt VS laufen in Dauerschleife.

Die Festbändel berechtigen nicht nur zum Besuch des Kulturfests, sondern machen auch die Nutzung der Pendelbusse möglich. | Bild: Burger, Tatjana

4.) Ein tolles Stück Doppelstadt

Die Schwenninger Kulturnacht wird ein Fest für die ganze Doppelstadt – dafür sorgen schon die zahleichen Shuttlebusse, die die Gäste aus Villingen und den Teilorten in zum Kulturfest bringen. Sie können mit dem Festbändel kostenlos genutzt werden. Zwischen V und S beispielsweise fahren die Pendelbusse von 17.30 bis 19.30 Uhr im 15-Minuten-Takt, ab 19.45 bis 4 Uhr jede halbe Stunde.

Das Warten auf die nächste Fahrgelegenheit ist natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit für einen Plausch ganz unter Villingern, bevor es nach Schwenningen geht. Den kompletten Fahrplan gibt es im Internet unter www.kulturnacht-vs.de.

5.) Hier leuchtet der Himmel

Eine spektakuläre Krönung der Kulturnacht gibt es um 0 Uhr auf dem Muslenplatz: Begleitet von Musik, wird dort ein riesiges Feuerwerk gezündet und den Himmel über Schwenningen in ein buntes Farbenmeer verwandeln.