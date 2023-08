Seit Mai und vorerst bis 10. September 2023 fährt ein ICE-Zugpaar (Hin- und Rückfahrt Linie 26) auf der Relation Hamburg-Hannover-Frankfurt-Karlsruhe durch den Schwarzwald bis Konstanz. Zwar vorerst nur am Wochenende, aber es ist ein Pilotprojekt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Stuttgart auf Anfrage bestätigte.

Attraktive Verbindung zwischen Nord und Süd

Der Zug hält in Villingen und Donaueschingen sowie in St. Georgen, Singen und Radolfzell. Und natürlich in Offenburg, wo Fahrgäste mit dem Regionalzug momentan meistens umsteigen müssen.

Es ist laut Bahn ein echter siebenteiliger ICE mit Erster-Klasse-Waggons und Bordrestaurant. Auf der Schwarzwaldbahn halte der Neigetechnik ICE T auch in Offenburg, St. Georgen, Villingen, Donaueschingen, Singen und Radolfzell. Die Direktverbindung sei attraktiv, beispielsweise für Fahrgäste, die nach Hamburg wollen und für alle, die im Norden wohnen und im Schwarzwald Urlaub machen möchten.

Schneller als der übliche Regionalexpress mit den roten Doppelstockwagen ist der ICE auf der Gebirgsstrecke nicht, sogar fünf Minuten langsamer. Der weiße Zug müsse in den bestehenden Fahrplan „eingetaktet“ werden, hieß es von der Bahn.

Malerisch: Die Schwarzwaldbahn fährt über das Viadukt in Hornberg, hier im August 2020. | Bild: Roland Sprich

Bis vor wenigen Jahren fuhren täglich ICE auf der Schwarzwaldbahn, bis die Bahn diese Verbindung kippte. Warum jetzt doch wieder? „Das liegt daran, dass auf einer anderen Strecke gebaut wird und dadurch ein paar Züge frei werden für die Schwarzwaldbahn“, erklärt eine Bahnsprecherin im Februar, die gleichzeitig keine Prognose abgeben möchte, ob das Pilotprojekt fortgeführt wird.

Was das Land im Februar zum Projekt sagte

Das wünscht sich freilich die Landesregierung Baden-Württemberg. „Auf der touristisch sehr attraktiven Schwarzwaldbahn (Karlsruhe – Konstanz) wäre regelmäßiger Fernverkehr wünschenswert. Bis vor wenigen Jahren verkehrten hier tägliche IC-Züge. Leider wurden diese von DB Fernverkehr (FV) aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt“, erklärt Edgar Neumann, Sprecher des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg und fügt hinzu: „Die Landesregierung würde es sehr begrüßen, wenn wieder aus dem Rheintal eine Direktverbindung an den Bodensee hergestellt wird, womit Fernreisende wieder komfortabel anreisen können.“

Als schönste Gebirgsbahn Deutschland wird die Schwarzwaldbahn auf diesem historischen Werbeprospekt gefeiert. Sicher nicht zu Unrecht. | Bild: Karlsruhe, Badisches Landesmuseum

Der neue ICE kommt am Freitag um 20.09 Uhr, beziehungsweise am Samstag um 18.08 Uhr in Konstanz an. Dort übernachtet er sozusagen und fährt am nächsten Morgen, also am Samstag um 11.48 Uhr, beziehungsweise am Sonntag, 13.48 Uhr ab in den Norden. „Damit entstehen touristisch attraktive Direktverbindungen von und nach Norddeutschland“, ist die Sprecherin der Bahn überzeugt. Ungefähr eine Stunde und zehn Minuten braucht der Zug, bis er von Konstanz aus Villingen erreicht.

Fahrgastzahlen zwischen Offenburg und Konstanz Das Verkehrsministerium hat den Überblick über die tägliche Nachfrage auf der Schwarzwaldbahn und allen Parallelverkehren im sogenannten SPNV. So verkehren momentan auf der Strecke von Offenburg nach Hausach zirka 6000 bis 7000 Fahrgäste pro Tag. Von Hausach bis Villingen sind es täglich 3000 Fahrgäste, von Villingen bis Engen zirka 2500 bis 5000 Fahrgäste. 5300 bis 6000 Fahrgäste täglich werden momentan von Engen bis Singen gezählt und zwischen Singen und Konstanz sind es sogar zwischen 10.000 und 12.000 Fahrgäste.

Dunkle Wälder, grüne Auen, viele Tunnel: Die Schwarzwaldbahn ist für die Region ein touristisches Highlight. Unser Bild stammt aus dem Juni 2019. | Bild: Michael Kienzler

Die Landesregierung in Stuttgart bestellt den Schienenpersonennahverkehr auf der Schwarzwaldbahn, seit der IC-Verkehr dort vor Jahren eingestellt wurde. Aber die Landesregierung, betont Sprecher Edgar Neumann, sei nur für die Bestellung des Schienenpersonennahverkehrs zuständig.

Die Entscheidung über einen ICE als ständige Einrichtung auf der Schwarzwaldbahn müssten „die im Fernverkehr eigenwirtschaftlich agierenden Eisenbahnverkehrsunternehmen wie etwa DB Fernverkehr selbst treffen.“

Dieser Artikel erschien erstmals im Februar 2023.