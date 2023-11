Ein schöner Wintertag mit Schnee und Sonnenschein – das hat was. Umso besser, wenn man dieses Erlebnis mit sportlicher Betätigung noch intensivieren kann.

Wer auf Skiern mit flotten Schwüngen einen verschneiten Hang hinunterflitzen oder als Langläufer über die Loipen gleiten möchte, kann die Grundkenntnisse bei heimischen Vereinen und Schulen lernen, damit der Winterspaß auch wirklich ein Vergnügen wird – und auch Angebote für Fortgeschrittene sind dabei.

Skiclub Löffingen

Bambiniskikurs (für Kinder bis fünf Jahre), 13. und 14. Januar in Dittishausen von 10 bis 12 Uhr; Kursgebühr: 35 Euro (jedes weitere Kind einer Familie 30 Euro) plus Liftkosten.

Kinderskikurs (für Kinder ab fünf Jahren): 13./14. und 20./21. Januar in Dittishausen (bei Schneemangel am Thurnerlift) jeweils von 13.30 bis 16 Uhr; Kursgebühr: 55 Euro (jedes weitere Kind einer Familie 45 Euro) plus Liftkosten.

Schüler- & Jugendskikurs: 13./14. und 20./21. Januar am Thurnerlift jeweils von 13 bis 16.30 Uhr; Kursgebühr: 75 Euro (jedes weitere Kind einer Familie 65 Euro) plus Liftkosten.

Anfänger-Snowboardkurs: 13./14. und 20./21. Januar am Thurnerlift jeweils von 13 bis 16.30 Uhr. Kursgebühr: 75 Euro (jedes weitere Kind einer Familie 65 Euro) plus Liftkosten. Mitglieder des Skiclubs Löffingen erhalten einen Preisnachlass von zehn Euro. Anmeldungen sind ab Dezember unter skiclub-loeffingen.de/wp/ möglich.

Ski-Schule Schönwald

Sobald der erste Schnee fällt und es die Bedingungen zulassen, werden Kurse stattfinden, die für jedermann zugänglich sind. Kurse finden immer dann statt, wenn es ausrechend Schnee gibt. Informationen hierzu sind auf der Seite www.skischule-schönwald.de zu finden. Die Kurse können auch dort online gebucht werden.

Ski-Club Baar Donaueschingen

Ski-Kurse unter dem Motto „Mama, Papa, Kind“ ist für die ganze Familie was dabei. Bei der Kursanmeldung bitte folgendes beachten: Die Gebühr für Vereinsmitglieder beträgt 55 Euro. Alle Nichtmitglieder werden mit 70 Euro berechnet. Weitere Infos und Buchungen online unter www.skiclubbaar.de. Eine Mitgliedschaft im Verein könnte vorteilhaft sein und wird gerne gesehen. Kursgebühren gelten für die ersten vier Kurstage, die je nach Schneelage stattfinden. Gegebenenfalls weitere Termine dienen als Ausweichtermine oder evtl. Kurs-Verlängerung. Folgende Termine für die Saison 2023/24 sind vorab reserviert: 27. und 28. Dezember und 6.und 7. Januar.

Ski-Club Villingen

Die Alpin-Abteilung fährt bis zu vier Mal in der Wintersaison mit Kindern/ Jugendlichen (Mitglieder), die schon gut Lift fahren können, für einige Tage ins Montafon in ein Ski-Camp. Nahe der Piste hat der Ski-Club auf 1 000 Meter in Tschagguns/Latschau ein Gruppenhaus.

Mitglieder des Ski-Clubs Villingen beim Weihnachtsskicamp im Montafon (Archivbild Januar 2023). | Bild: Katrin Lindskog

Das Selbstversorger-Haus ermöglicht dem Verein, das Ski-Camp preisgünstig anzubieten. In kleinen altersgerechten Gruppen werden die Kinder auf der Piste betreut. Infos unter: www.skiclub-villingen.de.

Ski-Schule Doser

Zu Kursen bei der Ski-Schule Doser kann man sich ab sofort anmelden unter www.skischule-doser.de. Die Kurse finden an den Schneebergliften Waldau im

Vordertal 6 in Titisee-Neustadt, statt. Hier gibt es beschneites Gelände nur für die Skikurse, zwei Förderbänder und einen Seillift. Auch die Ski können ausgeliehen werden.

Kurstage werden am 27./29. Dezember, 2./4./6./12./20./27. Januar angeboten. Jeder Kurs dauert zwei Tage, Kurszeiten sind jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr. Weitere Kurse je nach Schneelage bis März.

Gruppenkurse gibt es für Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene, Kurszeiten jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr. Der gesamte Kurs kostet 110 Euro. Außerdem gibt es Zwerglkurse für Kinder von vier bis fünf Jahren, Kurszeiten jeweils von 13 bis 15 Uhr, für 120 Euro.

Intensivtraining im Montafon am Golm wird für Interessierte ab 16 Jahren angeboten (keine Anfänger). Der Privatkurs ist nur vor Ort buchbar und kostet 100 Euro pro Stunde, jede weitere Person 25 Euro pro Stunde.

Skiclub Bräunlingen

Bambini-Skikurse: Die Kurse finden an vier Tagen für Einsteiger zu je zwei Stunden und Fortgeschrittene zu je 2,5 Stunden an der Kalten Herberge statt. Kurstermine sind der 16./17. Dezember und der 28./29. Dezember. Ausweichtermine: 6./7. Januar und 13./14. Januar. Treffpunkt ist um 9 Uhr Kassenhaus Kalte Herberge. Als Ausrüstung werden unter anderem Ski, Skischuhe, Skibrille und ein Helm (Stöcke nicht nötig) benötigt. Infos bei Stefanie Peters, Telefon 0176 72272342.

Beim Anfängerkurs für Kinder von vier bis sechs Jahren zahlen Mitglieder pro Kind 45 Euro, Nichtmitglieder 50 Euro. Beim Fortgeschrittenenkurs für Kinder von fünf bis sechs Jahren kostet der Kurs für Mitglieder 50 Euro und für Nichtmitglieder 55 Euro. Das Liftgeld ist vor Ort zu bezahlen.

Skikurse für Einsteiger und Fortgeschrittene von sechs bis 16 Jahren an vier Tagen zu je vier Stunden finden am 17./18. Februar und 24./25. Februar statt. Mitglieder zahlen hier 90 Euro und Nichtmitglieder 105 Euro. In den Kosten sind die Kursgebühren, Liftkarte, Tee und Snack für vier Tage enthalten.

Auch Snowboard-Kurse für Sechs- bis 16-jährige werden am 17./18. Februar und 24./25. Februar über vier Tage zu je vier Stunden angeboten. Diese kosten 90 Euro für Mitglieder und 105 Euro für Nichtmitglieder. Auch hier ist die Liftkarte und so weiter enthalten. Weitere Infos unter www.sc-braeunlingen.de.

Ski-Club 1900 Donaueschingen

Langlaufkurse für Schüler und Erwachsene werden vom 27. bis 30. Dezember angeboten. Treffpunkt ist ist jeweils um 13 Uhr bei Intersport-Denzer. Bitte vorher auch bei Intersport-Denzer anmelden. Infos: www.sc1900.de.

Je nach Schneelage kann auch nach telefonischer Anmeldung der Treff am Ort der Schulung, zum Beispiel Mistelbrunn, Schwärzenbach-Hochebene oder Martinskapelle, angesteuert werden. Am 30. Dezember ist ab 11 Uhr eine Abschlusstour mit Einkehr geplant. Es gibt keine Ersatztermine.

Die Kinder haben offensichtlich Spaß bei einem der speziellen Skikurse des SC 1900 Donaueschingen am Thurner und in Waldau (Archivbild vom Februar 2023). | Bild: Andreas Ewald

Skating-Schulungen sind für die Samstage im Januar, jeweils um 14 Uhr, eingeplant. Anmeldungen bitte unter Telefon 0771 22909782 oder heiner.kienzler@gmx.de. Unkostenbeitrag: 25 Euro für Jugendliche, 45 Euro für Erwachsene für vier Tage, Einzeltag: 15 Euro.

Gemeinsame Trainingsmöglichkeiten auf einer Nachtloipe für alle Langlauffreunde aus der Region sind im kommenden Winter bei ausreichender Schneelage unter Bildung von Fahrgemeinschaften im Winter jeden Donnerstag ab dem 12. Januar im Programm. Interessenten sollten sich anmelden unter 0771 22909782. Treffpunkt ist jeweils um 17.30 Uhr auf dem Parkplatz Intersport Denzer Donaueschingen.

Ski-Club Furtwangen

Der Ski-Club Furtwangen bietet für skibegeisterte Kinder und Jugendliche ein regelmäßiges Skitraining am heimischen Bregtallift (ehemals Staatsberg Skilift) in Furtwangen an.

Aktuell ist geplant, das Ski-Training einmal in der Woche, immer dienstags von 17 bis 19 Uhr, also teilweise bei Flutlicht, durchzuführen.

Interessierte Kinder und Jugendliche sind immer zu einem Schnuppertraining eingeladen. Voraussetzung ist lediglich, dass die Kinder bereits selbständig liften können und Spaß am Skifahren haben.

Rund um die Martinskapelle bei Furtwangen ist das Langlaufen an einem schönen Wintertag ein perfektes Vergnügen – vorausgesetzt, man kann mit den Skiern umgehen (Archivbild von 2022). | Bild: Sprich, Roland

SC Nordhalden Blumberg

Die diesjährige zweitägige Vereinseinweisung führt vom 8. bis 10. Dezember nach Sölden. Wer sich der Skischule anschließen möchte, um ein Wochenende auf den Pisten von Sölden zu verbringen, kann sich gerne direkt beim Verein melden. Der Skiclub bietet noch Plätze im Bus an. Abfahrt ist am Freitag, 8. Dezember, um ca. 15 Uhr, die Rückkehr ist am Sonntagabend geplant.

Am 16/17. und am 29./30. Dezember bietet der SC Nordhalden Skikurse in Flums mit Ausfahrt an. Eine Schneeschuhwanderung zum Sonnenuntergang ist am 6. Januar und 25. Februar geplant.

Bambinikurse für Kinder von vier bis fünf Jahren am 13./14. Januar an der Kalten Herbere angeboten. Beginn jeweils um 9.30 Uhr. Weitere Infos und Anmeldung unter www.scnordhalden.de.

SSC Schwimm- und Skiclub Bad Dürrheim

Die Skischule des SSC Schwimm- und Skiclub Bad Dürrheim bietet Skikurse für jedermann und für jedes Alter an. Die Skischule befindet sich am Kesselberg in St. Georgen-Oberkirnach. Termine für die Kurse über zwei Tage sind am 27./28. Dezember, 2./3. Januar, an Fastnacht Samstag/Sonntag und Montag/Dienstag jeweils von 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr, Kosten: 80 Euro.

Kurse über drei Tage, jeweils von 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr finden am 29. bis 31. Dezember und 4. bis 6. Januar statt und kosten 110 bzw. 100 Euro.

Ein Wochenendkurs über 1,5 Tage, Samstag 14 bis 16 Uhr und Sonntag 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr, kostet 60 Euro. Ski, Skistöcke und Skischuhe können ausgeliehen werden.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.skischule-kesselberg.de, alexia.koebler@skischule-kesselberg.de, 0174 3643540.

Skiverein St. Georgen

Kinderskikurse finden am Wochenende 13./14. Januar und 20./21. Januar jeweils von 10 bis 13 Uhr statt, insgesamt zwölf Stunden. Treffpunkt ist der Brigachlift in Oberkirnach.

Können diese Kurse aufgrund schlechter Wetter-/Schneebedingungen nicht stattfinden, stehen die Ausweichtermine am 27./28. Januar und 3./4. Februar zur Verfügung. Kosten für Mitglieder 70 Euro und Nichtmitglieder 90 Euro. Anmeldung online unter www.ski-verein-st-georgen.de.