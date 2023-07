Nördlich und südlich

Auch außerhalb des Schwarzwald-Baar-Kreises gibt es ungewöhnliche Unterkünfte. In Hornberg wohnen die Gäste beispielsweise in einem alten Backhäusle . Die Restaurierung wurde gerade erst abgeschlossen, ab Juli kann gebucht werden. Die Übernachtung für zwei Personen gibt es ab 139 Euro. Am Schluchsee gibt es das Schwarzwaldcamp . Dort können die Besucher in einer alten Seilbahn-Gondel übernachten oder in einem von vier Baumzelten. Das sind im Wesentlichen zwischen Baumstämmen aufgespannte Netze in bis zu drei Metern Höhe. Übernachtung ab 85 Euro.