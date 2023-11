Erfreuliche und weniger erfreuliche Nachrichten hatte das Team des Schwarzwald Bike Marathons dieser Tage beim Besuch der Nachsorgeklinik „Katharinenhöhe“ im Gepäck.

Zum einen konnte wieder eine hohe Spendensumme gesammelt werden. Bei der 26. Veranstaltung im September stand das Motto „Biken für den guten Zweck“ einmal mehr im Vordergrund und so wurden jeweils fünf Euro der Startgebühr an die Rehabilitationsklinik „Katharinenhöhe“ gespendet. Eine stolze Summe von 7.210 Euro konnte so zusammengetragen werden. Insgesamt waren rund 1.400 Fahrerinnen und Fahrer am Start. Auf große Resonanz sei auch die erstmals angebotene E-Bike Strecke über 42 Kilometer gestoßen.

Bike-Vorsitzender Josef Herdner (dritter von liinks) freut sich, Klinikleiter Stephan Maier (daneben) und den jungen Patienten einen Scheck in Höhe von 7.210 Euro übergeben zu können. Mit auf der „Katharinenhöhe“ ist das Orga-Team (von links) Francesca Hermann, Thomas Rase, Lisa Fehrenbach, Jürgen Bammert und Juliane Güttsches. | Bild: Verein

„Wir sind dem Schwarzwald Bike Marathon sehr dankbar. Ihr unterstützt uns seit Jahren und diese Veranstaltung hat in unserem Haus schon viel bewegt“, betonte Klinikleiter Stephan Maier.

Warum der Schwarzwald Bike Marathon 2024 ausfällt

Weniger erfreulich waren allerdings die Informationen des Vorsitzenden und Bürgermeister Josef Herdner. Im kommenden Jahr muss der Schwarzwald Bike Marathon ausgesetzt werden. Personelle Engpässe und Terminüberschneidungen mit dem RiderMan Bad Dürrheim würden eine Organisation in bewährt professioneller Weise kaum zu lassen.

„Wir sind uns der Bedeutung des Schwarzwald Bike Marathons in der Region bewusst und haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Nun konzentrieren wir uns aber auf eine gute Besetzung der vakanten Stellen und auf eine gute Organisation 2025“, betonte Josef Herdner.

Klinikleiter kann Entscheidung nachvollziehen

Stephan Maier zeigte großes Verständnis für das Orga-Team. „Es ist eine schwierige Situation und schade, dass ihr den Schwarzwald Bike Marathon im kommenden Jahr unter diesen Voraussetzungen nicht stemmen könnt. Aber die Entscheidung ist verständlich und wir wünschen dem Verein alles Gute.“ Er betonte auch, wie wichtig die jahrelange Verbundenheit zwischen Schwarzwald Bike Marathon und der „Katharinenhöhe“ ist und lobte vor allem die Jugendarbeit. „Durch eure tolle Veranstaltung bringt ihr viele junge Menschen zum Sport“, so Maier.

Der nächste Schwarzwald Bike Marathon ist geplant am Wochenende vom 13. und 14. September 2025.