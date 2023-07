Bei dem Jahrhunderthochwasser im Ahrtal im Juli 2021 wurden ganze Straßenzüge weggeschwemmt. 135 Menschen starben nach offiziellen Angaben, mehr als 700 wurden verletzt. Tausende Helfer machten sich damals auf den Weg in die betroffenen Regionen. Unter ihnen auch Einsatzkräfte aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.

41 Fluthelfer der Feuerwehr, des Malteser Hilfsdienstes, des Deutschen Roten Kreuzes und der Psychosozialen Notfallversorgung wurden jetzt im Landratsamtes in Villingen geehrt.

Die Medaille kommt aus Rheinland-Pfalz

Zum Dank für ihr Engagement während der Hochwasserkatastrophe erhielten die haupt- und ehrenamtlichen Helfer die Fluthilfemedaille 2021 des Landes Rheinland-Pfalz. Außerdem gab es eine Urkunde sowie eine Dankeskarte von Innenminister Thomas Strobl.

Urkunden, Dankeskarten und Medaillen liegen zur Ehrung der Fluthelfer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis bereit. Die Einsatzkräfte werden für ihr Engagement bei der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2021 im Ahrtal ausgezeichnet. | Bild: Pascal Guegan

Überreicht wurden die Auszeichnungen vom Regierungsvizepräsidenten von Rheinland-Pfalz Klemens Ficht und dem Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises Sven Hinterseh. Sie brachten in ihrer jeweiligen Ansprache ihre große Dankbarkeit für den Einsatz der versammelten Fluthelfer zum Ausdruck.

Pascal Fritzer (vorne von links) vom Malteser Hilfsdienst erhält vom rheinland-pfälzischen Regierungsvizepräsidenten Klemens Ficht die Fluthilfemedaille 2021. Hier mit der Bundestagsabgeordneten Derya Türk-Nachbaur und dem Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises, Sven Hinterseh (vorne von links). | Bild: Pascal Guegan

Auch die Bundestagsabgeordnete des Schwarzwald-Baar-Kreises Derya Türk-Nachbaur (SPD) ergriff die Gelegenheit, um den versammelten Fluthelfern ihren Dank auszusprechen.

Doch was bedeutet den Fluthelfern die Ehrung und wie haben sie ihren Einsatz im Katastrophengebiet in Erinnerung? Wir haben sie gefragt.

Katastrophenschutz Der Katastrophenschutz in Deutschland ist Länderangelegenheit. Baden-Württemberg gliedert die Katastrophenschutzbehörden in drei Verwaltungsebene: Das Innenministerium in Stuttgart als die Oberste Katastrophenschutzbehörde, die Regierungspräsidien als die Höheren Katastrophenschutzbehörden und die Landkreise beziehungsweise Stadtkreise als die Unteren Katastrophenschutzbehörden. Das Landratsamt Schwarzwald-Baar hat als Untere Katastrophenschutzbehörde die Aufgabe, die Bekämpfung von Katastrophen vorzubereiten, Katastrophen zu bekämpfen und bei der vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden mitzuwirken. Das in der Regel ehrenamtliche Personal wird im Landkreis von den beiden Hilfsorganisationen Deutsches Roten Kreuz (DRK) und dem Malteser Hilfsdienst (MHD) gestellt. Die ehrenamtlichen Helfer sind in der Regel mit Meldeempfängern ausgerüstet und können so bei Bedarf von der Integrierten Leitstelle alarmiert werden.

Es hätte für mich keine Urkunde gebraucht

Stefan Band ist Kommandant der Feuerwehr Blumberg und einer der Fluthelfer. Er war 2021 bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Einsatz und hat vor Ort mitgeholfen. Auf die Frage, was ihm die Auszeichnung bedeutet, sagt der Feuerwehrmann: „Klar freut man sich, wenn man eine Urkunde bekommt. Es hätte für mich aber keine Urkunde gebraucht.“ Der zahlreiche Dank sei für ihn bereits genug gewesen.

Stefan Band, Kommandant der Feuerwehr Blumberg, hält die Urkunde, die er für seinen Einsatz im Ahrtal erhalten hat, in seinen Händen. Die Fluthilfemedaille trägt er bereits an seiner Uniform. | Bild: Pascal Guegan

Im Kopf geblieben seien dem Feuerwehrmann vor allem die Folgen der Naturkatastrophe, die er während seines Hilfseinsatzes zu Gesicht bekommen hat. „Man ist zwar dort, aber glaubt nicht, was man sieht“, sagt Stefan Band. Was Natur für eine Gewalt hat und, dass man nichts dagegen tun könnte – das hätte bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Schwarzwald-Baar Feuerwehr rettet Tiere – und wer muss am Ende für die Hilfe bezahlen? Das könnte Sie auch interessieren

Eindrücke, die bleiben

Susann Marder vom Deutschen Roten Kreuz war für drei Wochen im Katastrophengebiet im Einsatz. Dafür wurde sie nun geehrt. Doch die Medaille hätte ihr zufolge noch jemand anderes verdient. „Eigentlich gehört sie meiner Familie. Mein Mann hat viel leisten müssen, dass er mir das möglich machen konnte. Wir haben fünf Kinder“, sagt Susann Marder.

Für Susann Marder vom Deutschen Roten Kreuz gehört die erhaltene Medaille eigentlich ihrer Familie, die viel leisten musste, um ihr den Einsatz erst zu ermöglichen. | Bild: Pascal Guegan

Doch auch für sie war ihr Einsatz nicht einfach, erzählt sie. „Das hat schon viel mit mir gemacht“, sagt die Fluthelferin. Besonders die Bilder der Katastrophe sowie der Geruch vor Ort seien ihr im Gedächtnis geblieben. „Das sind Eindrücke, die bleiben“, berichtet Susann Marder.

Das Lächeln ist wichtiger gewesen

Pascal Fritzer vom Malteser Hilfsdienst freut sich über die Wertschätzung, die durch die Medaille zum Ausdruck kommt. Für ihn wäre eine Medaille aber nicht notwendig gewesen. „Es gibt viele Menschen, die geholfen haben, die ohne Ehrung auskommen. Es gibt andere Gründe, warum man das macht“, sagt der junge Fluthelfer. „Das Lächeln der Menschen ist wichtiger gewesen.“

Für Pascal Fritzer vom Malteser Hilfsdienst gibt es wichtigeres als Medaillen, dennoch freut er sich über die gezeigte Wertschätzung. | Bild: Pascal Guegan

In Erinnerung bleibt Pascal Fritzer neben der entgegengebrachten Dankbarkeit vor allem die Masse an Hilfsbereitschaft, die er während seines Einsatzes erlebt habe. „Wie viele Helfer dort waren – aber auch die Hilfe, die uns entgegengebracht wurde. Dieser Zusammenhalt wirkt nach“, erzählt er.

Mönchweiler Pilot kommt bei Flugzeugabsturz in Mönchweiler ums Leben Das könnte Sie auch interessieren

Wertschätzung des Ehrenamts

2021 war auch Hanna Schneider gemeinsam mit ihren Kollegen von der Psychosozialen-Notfallversorgung (PSNV) im Ahrtal im Einsatz, um den Menschen in der Katastrophenregion mit psychologischer Erstberatung bei Seite zu stehen. Dafür wurde sie nun geehrt. Was bedeutet ihr das? Sie freue sich über die Wertschätzung, sagt sie. „Es ist schon eine Anerkennung, gerade weil wir das ehrenamtlich machen.“

Hanna Schneider von der Psychosozialen Notfallversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis freut sich über die Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements. | Bild: Pascal Guegan

Im Kopf geblieben seien ihr viele Momente, aber keine guten, wie Hanna Schneider erzählt, die seit vier Jahren beim PSNV aktiv ist. „Schreckliche Schicksale hat man da gehört“, sagt sie. Ob das einem selbst auch mal nahegeht? Ja, aber damit müsse man umgehen können, denn das selbst Erlebte der Helfer sei im Gegensatz zu dem Erlebten der Betroffenen wirklich gering, meint die Ehrenamtlerin.