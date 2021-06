von Nathalie Göbel und Andreas Block

Das Robert-Koch-Institut hat dem Landkreis am Donnerstag eine Inzidenz von unter 50 an fünf aufeinander folgenden Tagen bestätigt. Damit gelten ab dem heutigen Freitag weitreichende Lockerungen. So entfällt die Testpflicht im Einzelhandel, Bars und Restaurants dürfen bis 1 Uhr nachts öffnen. Zehn Personen aus bis zu drei Haushalten dürfen sich treffen, wobei Kinder unter 13 Jahren nicht zählen. Donnerstagabend lag die Inzidenz bei 38,1.