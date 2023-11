Ob Dienstleister, Gastronomie, Pflege oder Einzelhandel: Der Fachkräftemangel zieht sich durch alle Branchen. Davon betroffen sind längst nicht nur die großen Arbeitgeber, sondern auch kleinere Betriebe und Arztpraxen. In vielen Innenstädten hängen A4-Zettel in den Schaufenstern, mit denen nach Mitarbeitern gesucht wird: Teilzeit, Vollzeit, auf 520-Euro-Basis.

Kein Catering an Wochenenden

Auch Metzgermeister Werner Schmidt, Inhaber der Metzgerei Haller aus Schwenningen, ist auf der Suche. Bislang erfolglos.

Metzgermeister Werner Schmidt hätte viele Anfragen für Catering. Er kann sie aber nicht annehmen, weil ihm das Personal fehlt. | Bild: Göbel, Nathalie

Normalerweise gehört auch Catering – etwa bei runden Geburtstagen oder anderen Familienfeiern – zum Angebot der Metzgerei. Seit der Pandemie allerdings nicht mehr.

„Wir haben schlichtweg niemanden mehr, der es machen will.“ Werner Schmidt, Metzgermeister

Erst war Catering lange tabu, weil sich aufgrund der Kontaktbeschränkungen ohnehin niemand zum Feiern treffen durfte. Jetzt wollen und können die Menschen wieder feiern, aber ohne Speisen von der Metzgerei Haller. „Wir haben schlicht niemanden mehr, der es machen will“, sagt Schmidt.

Fachwissen und Führerschein

Warum nicht? „Es ist zum einen Wochenendarbeit, abends, während andere feiern“, vermutet Schmidt. Auch die körperliche Arbeit dürfe man nicht unterschätzen: Schwere Warmhaltebehälter ins Auto packen, am Ort der Feier auspacken, später wieder ins Auto laden, in der Metzgerei wieder ausladen.

Genuss im Schwarzwald Der würzigste Botschafter des Schwarzwaldes: So wird Schweinekeule zu Schwarzwälder Schinken Das könnte Sie auch interessieren

Für das Catering wünscht sich der Firmenchef Mitarbeiter, die eine Ausbildung im Lebensmittelbereich absolviert haben, idealerweise Koch oder Köchin, oder auch eine erfahrene Küchenhilfe. Führerschein und Sprachkenntnisse seien ebenso unabdingbar.

Mehr als nur Boxen abliefern

„Es geht ja nicht nur darum, irgendwo eine Styroporbox abzuliefern“, sagt Schmidt. Man müsse auch mit den Leuten kommunizieren können, Auskunft zum bestellten Essen, zur Zubereitung oder auch zu Allergenen geben können. „Einen runden Geburtstag feiert man nur einmal. Da ist es wichtig, dass das Gegenüber ordentlich aussieht und Auskunft geben kann.“

Joachim Braun (links) und Marco Kern von Sanitär Wagner in St. Georgen bauen bei einem Kunden einen neuen, modernen Heizungskessel ein. Der Familienbetrieb arbeitet derzeit ausschließlich Aufträge von Bestandskunden ab, die Wartezeit liegt bei mehreren Monaten. | Bild: Roland Sprich

Heizung, Lüftung und Sanitär: Darauf hat sich die Firma Wagner aus St. Georgen spezialisiert. Die Auftragsbücher sind voll, doch bis zur Ausführung dauert es: Es fehlt auch hier an Fachkräften.

Gleich fünf Stellenangebote stehen auf der Webseite des Unternehmens: Anlagenmechaniker, Servicetechniker, Gas- und Wasserinstallateur, Zentralheizungs- und Lüftungsbauer sind da aufgelistet, ebenso ein Ausbildungsplatz zum Anlagenmechaniker beziehungsweise zur Anlagenmechanikerin.

Enorm hoher Beratungsbedarf

Der Familienbetrieb hat infolge des Fachkräftemangels die Notbremse gezogen und arbeite derzeit nur noch für Bestandskunden, sagt Mitarbeiterin Simone Lach, die das Büro managt. „Handwerkermangel trifft auf neues Energiegesetz: Da klopft gefühlt die ganze Menschheit an der Tür.“ Der Beratungsbedarf sei enorm, zumal sich auch ständig etwas an den Vorgaben ändere.

Neun Monate Wartezeit

Die Aufträge der Bestandskunden arbeite man akribisch nach Eingangsdatum ab. Wer eine neue Heizung möchte, müsse aktuell mit einem Dreivierteljahr Wartezeit rechnen. „Wenn natürlich ein Kunde morgens anruft, weil der Heizkessel plötzlich tot ist, kommen wir natürlich trotzdem.“

Meinung Ein Land im Rückwärtsgang: Warum Deutschlands Wirtschaft die Puste ausgeht von Walther Rosenberger Das könnte Sie auch interessieren

Warum tut sich das Handwerk schwer mit der Nachwuchssuche? Simone Lach nennt mehrere Gründe. „Wenn die Leute mit ihrem Arbeitgeber zufrieden sind, wechseln sie nicht.“ Hinzu komme die mangelnde Bereitschaft bei Schulabgängern, einen handwerklichen Beruf zu erlernen.

„Eine Zeitlang wurden Handwerksberufe regelrecht verteufelt.“ Simone Lach, Mitarbeiterin der Firma Wagner aus St. Georgen

„Jahrelang wurde den Kindern gesagt, macht was im Büro und studiert. Als meine Kinder noch in der Realschule waren, wurden Handwerksberufe eine Zeitlang regelrecht verteufelt. Mittlerweile läuft es zum Glück anders.“

Doch viele Firmen finden dennoch kaum Arbeitskräfte, egal ob mit Erfahrung oder als Azubi. „Der Kuchen wird kleiner“, beschreibt Miriam Kammerer die Situation. Sie ist stellvertretende Geschäftsbereichsleiterin Bildung und Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg (IHK).

Zum einen gebe es weniger aktive Arbeitskräfte auf dem Markt. Eine Situation, die sich bis zum Jahr 2039 noch verschärfen werden, wenn die Boomer nach und nach verrentet werden. „Derart geburtenstarke Jahrgänge gab es danach nie wieder“, sagt Kammerer.

Miriam Kammerer von der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. | Bild: Christian Beck

Hinzu komme, dass junge Menschen immer später eine Ausbildung anfangen und nicht direkt nach dem Schulabschluss in einen Beruf einsteigen. Hinzu kommt eine große Anzahl der so genannten NEETs (Not in Employment, Education or Training – nicht in Anstellung oder Ausbildung) zwischen 15 und 24 Jahren. Von ihnen gab es laut einer Bertelsmann-Studie im Jahr 2021 bundesweit 630.000.

Die böse Generation Z? Beim Thema Fachkräftemangel fällt immer wieder auch der Begriff Generation Z: Jene zwischen 1997 und 2012 Geborenen, die – sofern sie bereits arbeiten – großen Wert auf die Ausgewogenheit von Privat- und Arbeitsleben legen. „Die wollen alle nichts mehr arbeiten“ heißt es dann gerne in sozialen Medien. Doch so einfach ist es nicht, sagt IHK-Sprecher Christian Beck. Erst kürzlich war ein Generation Z-Experte bei der IHK zu Gast gewesen, berichtet Beck. Die Aussage: Klar hat die Generation Z Forderungen, weil sie es sich auch erlauben kann, Forderungen zu stellen. „Ich bin dagegen, diese jungen Leute pauschal zu verurteilen“, sagt Christian Beck. „Sie bewegen sich marktkonform. Wir haben eine andere Zeit. Die jungen Leute sehen – ganz neutral gesagt – was möglich ist und was nicht. Das kann man nicht verurteilen.“ Darüber hinaus gebe es auch sehr viele, die anpacken wollen und im Arbeitsmarkt aktiv seien.

Der Fachkräftemangel stehe im Ranking der Geschäftsrisiken mittlerweile auf Platz zwei, sagt Miriam Kammerer, übertroffen nur noch von den Energiekosten. „Als IHK bekommen wir das vor allem im Bereich Ausbildung mit. Fast alle, die ausbilden, könnten noch mehr einstellen.“

Was könnte eine Lösung sein? Man könnte den Fachkräftemangel mildern, wenn man an mehreren Stellen aktiv würde, sagt Miriam Kammerer. Als Teil der Fachkräfte-Allianz kümmere sich die IHK mit Partnern in der Region beispielsweise darum, An- und Ungelernte zu qualifizieren. Aber auch Zuwanderung von Fachkräften, das Erhöhen von Teilzeitstunden bei Frauen und das Halten älterer Mitarbeiter in den Betrieben seien Bausteine. „Das alles wir das Problem nicht lösen, aber man könnte es abmildern, wenn man überall stärker aktiv würde.“