Die schwäbisch-alemannische Fasnacht beginnt zwar traditionell erst am 6. Januar. Doch für die Narren der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) werfen die tollen Tage bereits Mitte November ihre Schatten voraus.

Bei der Stifterversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) wurde offiziell das Jubiläumsjahr zum 100-jährigen Bestehen der VSAN im Jahr 2024 eingeläutet. Zudem wurde der Forschungspreis der Stiftung vergeben. Der Preisträger kommt aus einer anders geprägten närrischen Tradition: Er ist ein Karnevalist aus dem Rheinland.

Die Stadtmusik Geisingen gestaltet die Stifterversammlung mit. | Bild: Sprich, Roland

Die Stadtmusik Geisingen stimmte das Auditorium, das unter der dritten Kuppel im Narrenschopf tagte, mit Fasnachtsmärschen ein.

Dankbarer Rückblick auf Gründerväter

VSAN-Präsident Roland Wehrle blickte in seiner Rede mit einer großen Portion Dankbarkeit auf die Gründerväter zurück, die 1924 die Courage besaßen, trotz politischer Verbote eine Interessengemeinschaft zur Aufrechterhaltung und Pflege des närrischen Brauchtums ins Leben zu rufen.

So gründeten am 16. November 1924 die Villinger Narrozunft und 13 weitere Narrenzünfte die heutige VSAN, darunter Bräunlingen, Donaueschingen, Rottweil und Waldshut, die auch heute noch Mitglied sind – anders als die Villinger Narros selbst.

Unter schwierigen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen angesichts der Vorjahre mit Hitlerputsch und Inflation wurde das Projekt geboren. Die Gründer konnten damals natürlich nicht ahnen, dass die schwäbisch-alemannische Fastnacht eines Tages immaterielles Weltkulturerbe sein würde.

Schneller Ritt durch 100 Jahre

Wehrle machte einen verbalen Ritt durch die vergangenen 100 Jahre VSAN. Und blickte mit Stolz und Dankbarkeit zurück, mit welchem Engagement und Leidenschaft die damaligen Köpfe der Fasnacht das Heutige erreicht haben.

Die Vertreter der VSAN stimmen sich bei der Stifterversammlung im Narrenschopf in Bad Dürrheim auf das 100-jährige Bestehen der Vereinigung ein, die 1924 in Villingen gegründet wurde. | Bild: Sprich, Roland

Er zeigte an mehreren Beispielen auf, dass sich die Narretei stets Versuchen der Politik, die Fastnacht zu verbieten oder einzugrenzen, erfolgreich widersetzte.

Unbezähmbarer Fastnachtsgeist

Es sei immer wieder gelungen, den Fastnachtsgeist am Leben zu erhalten. Das habe zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt.

Eckdaten des Jubiläums Das 100-jährige Bestehen der VSAN wird 2024 mit mehreren närrischen Veranstaltungen gefeiert. Unter anderem mit der Anbringung einer Erinnerungstafel im Stiftskeller in Villingen (7. Januar), einem großen Narrentreffen in Weingarten (20. bis 21. Januar) und der Verleihung der Goldenen Narrenschelle im Europapark in Rust (31. Januar).

„Fastnacht ist die geordnete Unordnung. Sie hat an die Grenzen zu gehen, aber nicht darüber hinaus“, so Wehrle. Jeder Politiker müsse erkennen, dass die schwäbisch-alemannische Fastnacht ein schützenswertes Kulturgut sei.

Es sei deshalb wichtig, das Fastnachtsbrauchtum als immaterielles Kulturerbe der Menschheit der Unesco anerkennen zu lassen.

Der Forschungspreis, den die Kulturstiftung Schwäbisch-Alemannischer Fastnacht seit mehr als 20 Jahren für herausragende wissenschaftliche Arbeiten zur schwäbisch-alemannischen Fastnacht und karnevalistischer Bräuche vergibt, ging an Nicolas Junglas.

Mit närrischem Brauchtum zum Doktorhut

Fastnachtsexperte Werner Mezger würdigte den jungen Mann, der sich in seiner Dissertation mit Karneval und Identität in der deutschsprachigen Literatur befasste. „Nicolas Junglas befasste sich quer durch die Literaturgeschichte mit der Karnevalisierung, bis zur modernen Literatur.“

Der aus Mendig in der Vulkaneifel stammende Rheinländer überraschte das Auditorium aus Vertretern der VSAN-Zünfte mit einem Geständnis. „Bis 2011 hatte ich mit Karneval gar nichts am Hut.“

Von null auf hundert im Karnevalsleben

Eine Bachelor-, zwei Masterarbeiten und eine Doktorarbeit später ist Junglas ein Volljeck. Es war zwischenzeitlich schon Karnevalsprinz und ist Präsident der Karnevalsgesellschaft in seiner Heimatgemeinde. Obendrein kennt er die Geschichte der Fastnacht und die gemeinsamen Wurzeln des rheinischen Karnevals und der schwäbisch-alemannischen Fastnacht praktisch in- und auswendig. Oder, wie es Junglas ausdrückte, „die zwei Seiten einer Medaille“.