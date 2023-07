500 Euro, 1500 Euro, 5000 Euro? Oder sogar noch viel mehr? Schülerinnen und Schüler im Schwarzwald-Baar-Kreis fiebern dem Abschlussabend am Montag, 17. Juli, entgegen. Ist ihr Projekt, das sie an ihrer Schule angestoßen haben, bei den Hauptpreisen dabei? 100.000 Euro werden verteilt beim gemeinsamen Schulwettbewerb von Sparkasse Schwarzwald-Baar, SÜDKURIER und Neckarquelle.

79 Projekte am Start

79 Projekt waren insgesamt eingereicht worden, für die die Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis ihre Stimme abgeben konnten. Schülerinnen und Schüler, Lehrende, Freunde, Eltern und Bekannte galt es für die Abstimmung zu aktivieren. Mit überragendem Erfolg: 5500 Teilnehmern haben ihr Votum abgegeben. Die 20 Projekte mit den meisten Stimmen werden am Montagabend in der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen vorgestellt und mit den Geldpreisen belohnt.

Die Jury kürzt die Siegerprojekte Video: Andreas Ambrosius

Doch das ist noch nicht alles: Es gibt weitere Gewinner, die eine hochkarätige Jury, gekürt hat. Bei einem Treffen im Stuttgarter Kultusministerium mit Kultusministerin Theresa Schopper wurden die Projekte genau unter die Lupe genommen. Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Arendt Gruben, SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz und Neckarquelle-Verleger Axel Ziegler diskutierten mit der Kultusministerin herausragende Initiativen und Projekte. Theresa Schopper wollte alles ganz genau wissen: Was ist da genau geplant, wie weit ist das Vorhaben, wie ist der Anpack?

„Ich bin beeindruckt, das ist eine ganz tolle Sache, was die Schülerinnen und Schüler alles auf die Beine gestellt haben“, bedankte sich die Ministerin. Am Ende war sich die Jury einig und kürte neun Preisträger – auch diese werden am Montagabend bei der Feier bekanntgegeben.

Die Siegerprojekte der Jury stehen fest, jetzt werden die Urkunden unterschrieben (von links): SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz, Kultusministerin Theresa Schopper und Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Arendt Gruben. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Der inzwischen fünfte Schulwettbewerb von Sparkasse, SÜDKURIER und Neckarquelle findet im jährlichen Wechsel mit dem Vereinswettbewerb statt. Insgesamt sind so seit 2012 bereits eine halbe Million Euro für Schulen im Schwarzwald-Baar-Kreis geflossen. Mit dem Geld werden zahlreiche Schulprojekte finanziert und umgesetzt.