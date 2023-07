26 Schulen aus der Region haben beim Schulwettbewerb der Sparkasse Schwarzwald-Baar und des SÜDKURIER Medienhauses insgesamt 100.000 Euro für ihre eingereichten Projekte bekommen. Das sind die Bilder des Abends.

Bild: Sprich, Roland

Zahlreiche Schulen haben beim Vereinswettbewerb mitgemacht und warten in der Neuen Tonhalle in Villingen gespannt auf die Siegerehrung und die Verteilung der vielen Schecks.

Bild: Roland Sigwart

Das Otto-Hahn-Gymnasium in Furtwangen erreicht den 1. Platz bei der Leserabstimmung und bekommt 10.000 Euro.

Bild: Roland Sigwart

Die Eichendorffschule Donaueschingen jubelt über Platz 2 und 7500 Euro, da freut sich auch OB Erik Pauly (rechts).

Bild: Roland Sigwart

Die Grundschüler der Lucian-Reich-Schule Hüfingen wollen Lernorte im Freien schaffen: 3000 Euro gibt es bei der Leserabstimmung.

Bild: Roland Sigwart

Ganz in Blau jubeln die Schüler der Grundschule Brigachtal über 4000 Euro – die werden für das Wohl der Bienen eingesetzt.

Bild: Roland Sigwart

Die Grundschule Leipferdingen erhält von der Jury 7000 Euro für die Umgestaltung des Schulgartens.

Bild: Roland Sigwart

Die Axel-Strecker-Grundschule in Neuhausen sahnt zweimal ab: 5000 Euro beim Jurypreis und 1000 Euro über das Leservoting.

Bild: Roland Sigwart

Die Realschule am Salinensee Bad Dürrheim erhält 5000 Euro beim Jurypreis, Bürgermeister Berggötz (rechts) freut sich darüber.

Bild: Roland Sigwart

1. Platz beim Jurypreis für das Gymnasium am Deutenberg und 10.000 Euro, 500 Euro gibt es noch bei der Leserabstimmung obendrauf.

Bild: Roland Sigwart

Die Bertholdschule in Villingen bekommt für einen Raum der Stille 4000 Euro von der Jury; da ist der Jubel groß.

Bild: Roland Sigwart

Die Weiherdammschule Blumberg bekommt 4000 Euro für die Einrichtung eines grünen Klassenzimmers auf vier Rädern.

Bild: Susanne Rothweiler

Die Rupertsbergschule St. Georgen erreicht Platz 4 und erhält 2000 Euro für ein Projekt gegen Ärger.

Bild: Susanne Rothweiler

Die Grundschule Neukirch will an mobilen Werkbänken basteln und bekommt dafür 1500 Euro.

Bild: Susanne Rothweiler

Die Klosterringschule Villingen-Schwenningen erhält für ihr Radioprojekt 1500 Euro bei der Leserabstimmung.

Bild: Susanne Rothweiler

Die Außenstelle Weilersbach der Grundschule Obereschach erhält 1000 Euro für ein Projekt.

Bild: Susanne Rothweiler

Daumen hoch: Die strahlenden Schüler der Neckarschule in Schwenningen bekommen 500 Euro; sie wollen das Geld dafür verwenden, einen Schulrat einzusetzen.

Bild: Susanne Rothweiler

Jubel bei den Schülern der Friedrich von Schiller Grundschule Burgberg: 500 Euro gibt es für den Naturgarten.

Bild: Roland Sigwart

Die Ostbaarschule Oberbaldingen kann 4000 Euro aus dem Jurypreis für die Gestaltung des Pausenhofes einsetzen.

Bild: Roland Sigwart

Das Thomas Strittmatter Gymnasium bekommt 500 Euro beim Leserpreis und 3000 Euro beim Jurypreis für eine Tuba.

Bild: Susanne Rothweiler

Die Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar erhält 3000 Euro und will ein Schülercafé einrichten.

Bild: Susanne Rothweiler

Das Gymnasium am Hoptbühl bekommt 4000 Euro für ein Insektenprojekt und belegt Platz 4.

Bild: Susanne Rothweiler

Die Bickebergschule in Villingen kann mit 2000 Euro einen Anhänger für die Minilehrer anschaffen.

Bild: Susanne Rothweiler

Die Lucian-Reich-Schule aus Hüfingen bekommt 1500 Euro für ein eigenes Tonstudio bei den weiterführenden Schulen.

Bild: Roland Sigwart

Platz 1 bei der Leserabstimmung für die Grundschule Königsfeld und 5000 Euro für ein grünes Klassenzimmer, da jubelt auch Bürgermeister Fritz Link mit.

Bild: Roland Sigwart

Die Gewerbeschule VS erhält 3000 Euro von der Jury für das spannende Projekt „GSVS goes to Space“.

Bild: Roland Sigwart

Die Carl-Orff-Schule belegt Platz 3 und erhält 5000 Euro für ein Café-Mobil für Bewirtungen: Der Jubel bei den Schülern ist groß über diese tolle Platzierung. Auch Oberbürgermeister Jürgen Roth (hinten rechts) freut sich über diesen Erfolg.

Bild: Susanne Rothweiler

Die Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim hat das Wasser im Fokus und erhält dafür 1000 Euro bei der Leserabstimmung.

Bild: Sprich, Roland

Die Schulband des Gymnasiums am Hoptbühl sorgt für die musikalische Unterhaltung.

Bild: Roland Sigwart

So viel Jubel und strahlende Gesichter gibt es nur beim großen Schulwettbewerb des SÜDKURIER-Medienhauses und der Sparkasse Schwarzwald-Baar: Auf der Bühne der Tonhalle versammeln sich alle Gewinner mit den Schecks.