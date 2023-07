Nur strahlende Gesichter und lauten Jubel gab es am Montagabend in der Neuen Tonhalle in Villingen, als im Rahmen des großen Schulwettbewerbs des SÜDKURIER Medienhauses und der Sparkasse Schwarzwald-Baar 100.000 Euro an Geldpreisen verteilt worden sind. Belohnt wurden herausragende Projekte der Schulen, die damit gezeigt haben, dass auch nach der Corona-Pandemie unglaublich viel Kreativität und Engagement an den Schulen im Kreis vorhanden ist.

5500 Leser haben über die Projekte abgestimmt

Auffallend war, dass sich viele der Projekte mit der Natur, Artenschutz und dem Wohl und der Gesundheit der Schüler beschäftigen.

Aus 79 Projekten haben die Leser 20 Gewinner-Projekte gekürt. 5500 Teilnehmer haben ihr Votum abgegeben – so viele wie noch nie.

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Arendt Gruben, freute sich: „Endlich wieder Schulwettbewerb, das ist einfach wunderbar.“ Auch SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz betonte: „Es ist toll zu sehen, was an den Schulen wieder alles möglich ist.“ Die Projekte seien nur durch einen echten „Kraftakt“ der Lehrer möglich. Das sahen sogar die Schüler so, es gab lauten Applaus für die Leistung der Lehrer.

Alle Gewinner 2023 im Überblick

Hier wird beim Büffeln auch noch geradelt

Die meisten Leserstimmen gingen an das Otto-Hahn-Gymnasium Furtwangen für das Projekt „Büffeln und Radeln“. Geplant ist die Anschaffung von Schreibtisch-Fahrrädern (Deskbike), um beim freien Arbeiten in der Schule gleichzeitig etwas für die körperliche wie die geistige Fitness zu tun.

Im Rahmen der Schulhaussanierung entstehen aktuell vier große, offene Lernbereiche, in denen den Schülern ein zeitgemäßes, selbst organisiertes Lernen ermöglicht werden soll.

Taugt das vielleicht auch zur Stromerzeugung?

Da kommen die 10.000 Euro aus dem Schulwettbewerb gerade recht. Andreas Ambrosius von der Chefredaktion des SÜDKURIER, der gemeinsam mit Ralf Trautwein von der Neckarquelle den Abend moderiert hat, zeigte sich begeistert und wollte wissen: „Kann man da vielleicht auch gleich noch Strom erzeugen?“.

Bei den Grundschulen hat es die Grundschule Königsfeld auf das Siegerpodest geschafft und bekommt 5000 Euro, um ein grünes Klassenzimmer im Freien einzurichten.

Hilfe für Schüler in Stresssituationen

Außer den Leserpreisen hat eine hochkarätig besetzte Jury weitere Sieger gekürt. Mit dabei war Kultusministerin Theresa Schopper, die mit Arendt Gruben, Stefan Lutz und Neckarquelle-Verleger Axel Ziegler neun weitere Projekte ausgesucht hat, die ebenfalls Preise bekommen.

Hier hatte das Deutenberg-Gymnasium die Nase vorn: 10.000 Euro gibt es für das Vorhaben „Kopf hoch – dann findest Du Deinen Weg“. Ein eigens entwickelter Taschenkarten-Ratgeber soll Schülern in Stressmomenten Hilfestellung und Tipps geben, wie man seinen Weg aus der aktuellen Krise finden kann.

Die Jugendlichen kämpfen mit vielen Krisen, sie haben stark unter Corona gelitten, jetzt sorgen sie sich wegen Krieg, Klimakrise und haben Existenzängste.

Zwei Schulsozialarbeiterinnen des Caritasverbandes sind am Deutenberg-Gymnasium tätig und haben dieses Projekt mitentwickelt.

Bei den Leserpreisen gab es nochmals 500 Euro für die Schule, die also zweimal jubeln konnte.

Das Geld dürfte für eine Tuba reichen

Zwei Preise gab es auch für das Thomas-Strittmatter-Gymnasium aus St. Georgen. Die Teilnehmer haben für das Projekt „Gemeinsam musizieren“ beim Leservoting Platz 9 erreicht und bekommen 500 Euro, die Anschaffung einer Tuba dürfte aber durch 3000 Euro beim Jurypreis gesichert sein.

Die Axel-Strecker-Grundschule in Neuhausen hat mit ihrem Einsatz für Fledermäuse, für die die Schüler ein Zuhause schaffen wollen, auch die Jury (5000 Euro) und die Leser überzeugt (1000 Euro, Platz 7).

Lauter Jubel und stolze Rathaus-Chefs

Bei jeder Nennung der Preisträger schallte lauter Jubel und Begeisterungsrufe durch die Tonhalle, gerade die kleinen Schüler waren völlig aufgeregt und gespannt.

Aus den einzelnen Städten und Gemeinden waren zum Teil auch die Oberbürgermeister und Bürgermeister anwesend und begleiteten die Schüler stolz auf die Bühne wie Jonathan Berggötz (Bad Dürrheim), Erik Pauly (Donaueschingen), Fritz Link (Königsfeld) und Jürgen Roth (VS).

Die Big Band des Hoptbühl-Gymnasiums hat die Preisverleihung in der Neuen Tonhalle musikalisch umrahmt und mit fetzigen Melodien für gute Stimmung gesorgt.