von Dominik Zahorka

Ein Fall von schwerem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl wurde am Amtsgericht Villingen verhandelt. Der Angeklagte wurde in Hand- und Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt. Was war passiert?

Der Mann sitzt bereits seit fünf Monaten in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, am 14. Juli 2022 das Kellerfenster eines Wohnhauses in Schwenningen aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft zu haben. An der Tat sollen zwei weitere, bisher unbekannte Personen beteiligt gewesen sei. Zeuge hatten die Polizei verständigt, die den Angeklagten unter starker Gegenwehr festnehmen konnte.

Kein unbeschriebenes Blatt

Der Angeklagte sei im Vorfeld durch zahlreiche weitere Vergehen aufgefallen, die am Rande ebenfalls Teil der Gerichtsverhandlung waren. In Italien sei er bereits zwei Mal wegen Drogenbesitzes verhaftet worden. Im Zug von Zürich nach Singen sei er von Beamten der Bundespolizei ohne Papiere aufgegriffen worden.

Der Angeklagte habe fälschlicherweise behauptet, italienischer Staatsbürger zu sein. Den auf seinen Oberarm tätowierten Schriftzug „All Cops are Bastards“ (etwa: alle Polizisten sind Mistkerle) habe er den Polizeibeamten provokativ entgegengehalten, worauf diese ihn auf die Wache mitgenommen hätten.

Der Angeklagte habe daraufhin auf Asyl bestanden. Als die Beamten ihn in eine Gefängniszelle bringen wollten, sei der Angeklagte regelrecht ausgerastet, habe die Beamten auf italienisch beleidigt und versucht, diese zu verletzen. Er sei kurze Zeit später mit der Auflage, sich bei einer Flüchtlings-Erstaufnahmestelle zu melden, entlassen worden, habe sich aber nirgendwo registriert.

Neben dem schweren versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl kamen so unerlaubte Einreise und Aufenthalt, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung, sowie eine Körperverletzung während der Festnahme erschwerend hinzu.

Das Geständnis

Der Angeklagte ließ über seinen Anwalt verlauten, dass er die Taten vollumfänglich eingestehe und diese ihm leidtäten. Lediglich zwei ermittelnde Polizeibeamte aus Singen und Schwenningen wurden angehört und schilderten die jeweiligen Tathergänge.

Statt Haft gibt es Auflagen

Aufgrund der langen Untersuchungshaft des Angeklagten und der durch das vollumfängliche Geständnis zu erwartenden niedrigen Gefängnisstrafe, konnten sich Gericht und Verteidigung auf eine Bewährungsstrafe von 1,4 Jahren mit einer Bewährungsfrist von drei Jahren, sowie 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit einigen.

Ferner wurde dem geständigen Angeklagten auferlegt, ein Suchttherapieprogramm gegen seine festgestellten Alkohol- und Drogenprobleme zu besuchen und sich bei einer Flüchtlings-Erstaufnahmestelle zu melden, um einen Asylantrag zu stellen. Außerdem wurden ihm die Kosten des Verfahrens angelastet.

Richter Christian Bäumler richtete abschließend mahnende Worte an den Angeklagten. Er warnte ihn davor, erneut straffällig zu werden. Der Verurteilte verließ daraufhin unter Protest des Geschädigten als freier Mann das Gerichtsgebäude.