Ein lebender Skorpion hat am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz in dem kleinen Dorf Göllsdorf bei Rottweil geführt. Eine Hausbewohnerin entdeckte laut Polizei das Tier am späten Abend an ihrer Hauswand, was sie sehr verunsicherte.

Als eine Streife anrückte, sahen auch die Polizisten das lebende, schwarzgrau gestreifte Tier, das offensichtlich unversehrt war, an der Wand. Da auch für die Beamten nicht klar war, wie gefährlich das Spinnentier ist und wie sie es beseitigen könnten, forderten sie die Tierrettung an.

Die kam wenig später und entfernte das Tier von der Wand. Einer erster Einschätzung nach handelte es sich beim dem Skorpion um einen sogenannten Mittelmeer-Skorpion. Der ist zwar giftig, aber sein Stich führe lediglich zu einer Reaktion, ähnlich wie es bei einem Bienenstich der Fall ist.

Kommt es im Feriengepäck in die Region?

Wie sich das das sieben Zentimeter große Tier an die Hauswand verirren konnte, ist unklar. Wie die Tierrettung den Beamten sagte, kommt es vereinzelt vor, dass Skorpione in Einzelfällen mit dem Reisegepäck unbemerkt nach Deutschland gelangen.

Tier wird gesichert

Die Tierrettung sicherte den Skorpion und brachte ihn zu einer Fachpflegestelle.