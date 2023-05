Was als lockere Idee unter Fußballfans in den Raum geworfen wurde, mutierte zur Inspiration für Robert Ache aus Donaueschingen. Weil sich das gemeinsame Projekt eines Radiosenders im Internet mit anderen Fans des Vereins Dynamo Dresden nicht bewegte, nahm der gebürtige Thüringer die Sache selbst in die Hand.

„Ich komme vom Punk, daher wollte ich immer etwas mit Musik machen“, beschreibt er den Anstoß für seinen Weg zum Internet-DJ. Seit nunmehr zwei Jahren betreibt der 36-Jährige online für Fans von Punk und Rockmusik den Internet-Radiosender ‚Schmusehäschen Records‚ auf der Konstanzer Plattform Laut.fm.

Das Hobby leben

In Eigenregie einen Radiosender zu betreiben, würde laut Ache jährlich 2000 Euro übersteigen und sich als zu kostspielig für ein Hobby-Projekt erweisen. Für den gelernten Veranstaltungskaufmann ist der kleine Internetsender die perfekte Möglichkeit, seiner zweiten großen Leidenschaft – neben Dynamo – nachzugehen.

„Die GEMA-Gebühren und Serverkosten zahlt die Plattform, dafür spielen sie auf den Sendern regelmäßig Werbung ab“, erklärt er den Prozess. Nach einer Bewerbung, in der er Ausrichtung und Zukunftspläne für den Sender vorstellen sollte, habe er nach wenigen Tagen die Bestätigung von der Plattform erhalten. Er selbst verdient so kein Geld, aber kann mit der Musik Leute erreichen. Das steht für ihn im Zentrum.

Laut.fm Laut.fm ist ein Angebot der Laut AG mit Sitz in Konstanz. Sie nennen es selbst „User Generated Radio“, als nutzergenerierte Radioprogramme. Laut Plattform werden von Ihr die Zahlung der GEMA- und GVL-Gebührung zur Entlohnung der Künstler, sowie die Serverkosten übernommen. Nutzer können dafür ohne Eigenkosten ein eigenes Radioprogramm streamen – nur mit rechtmäßig erworbener Musik. Es sind laut Plattform (Stand 11. Mai) 10.960 Radiosender registriert, nicht alle werden aktiv betrieben. Der Vorstandsvorsitzende Rainer Henze spricht von monatlich über 10 Millionen gestreamten Sessions im Bundesgebiet. Internationale Erweiterungen seien auch geplant.

Die Musiksammlung existiert weitestgehend digital, aber auch sein CD-Regal ist gut befüllt mit Rock und Punk-Klassikern wie AC/DC, Green Day oder Die Ärzte. | Bild: Daniel Vedder

Inspiriert durch TV-Serie

Doch wie kam es zu dem für einen Rock und Punksender ungewöhnlichen Namen „Schmusehäschen Records“? Den Impuls für die Namensgebung lieferte die US-Sitcom „Two and a Half Men“. Serien-Hauptcharakter Charlie Harper – gespielt von Charlie Sheen – schrieb dort nämlich eine Zeit lang Kinderlieder für ein fiktives Musiklabel mit ebendiesem Namen. Das amüsierte Ache und blieb ihm im Gedächtnis, sodass er bei der Bewerbung direkt an den Namen dachte.

Nur für echte Hasen

Für echte Schmusehäschen ist der musikalische Inhalt des Senders mutmaßlich nichts. Täglich liefert Ache bis 20 Uhr einen bunten Mix aus dem Rock und Punk-Bereich, dann bis 22 Uhr jeden Tag ein anderes Thema.

Das Programm Montag: Punk;

Dienstag: Singer/Songwriter und die ruhigeren Töne;

Mittwoch: Hardrock;

Donnerstag: Bands aus Deutschland;

Freitag: Oi!-Punk

Für die Zukunft wünscht sich Ache einen eigenen Raum für den Sender. Auch für Livemusik. Dort könne er dann auch endlich wieder richtig Schlagzeug spielen. Aufgrund der Lautstärke im Wohnhaus geht dies aktuell nicht. | Bild: Daniel Vedder

Die Playlists für den nächsten Tag stellt er jeden Abend selbst liebevoll zusammen. „Es ist mir wichtig, immer möglichst aktuell zu sein und Abwechslung zu bieten“, auch wenn es für einen kleinen Sender nicht billig sei, immer die neueste Musik parat zu haben. Aber das soll ihn abheben. „AC/DC und den Rest hört man sonst überall.“

Mit diesem Programm erreicht Ache auch schon treue Zuhörer. „Ich habe Stammhörer etwa in Bräunlingen und Hüfingen, aber auch aus dem Vogtland.“ Von Zuhörern aus Hamburg, Berlin und dem Ruhrgebiet kann er ebenso berichten.

Expansionspläne für die Zukunft

Bei Playlists soll es keinesfalls bleiben. „Moderation soll auf jeden Fall kommen, aber ich bin beruflich derzeit ziemlich eingespannt.“ Aktuell arbeitet der 36-Jährige an Jingles für den Sender, möchte den Auftritt so professioneller gestalten. Auch weitere DJs, die den Sendeplan füllen sollen, möchte er langfristig dazugewinnen.

Noch ist das Setup des kleinen Senders eher bescheiden. Ein Standmikrofon, der Laptop und ein kleines Keyboard mit Pads um Jingles zu mischen. | Bild: Daniel Vedder

Als großen Traum hat Ache einen eigens für den Betrieb angemieteten Raum auf dem Zettel, der mehr Möglichkeiten bietet, als der Schreibtisch im engen Arbeitszimmer in der Wohnung. Dort könnte der Schlagzeuger dann endlich wieder selbst die Sticks zum Einsatz bringen – dann auch vor Publikum.

Zuhören kann man unter https://laut.fm/schmusehaeschen-records.