Bei einer großangelegten Drogenrazzia haben Polizeikräfte am Dienstag, 18. Juli, Wohnungen in Villingen-Schwenningen und an anderen Orten im Schwarzwald-Baar-Kreis durchsucht – und auch in den Landkreisen Tuttlingen, Böblingen und Konstanz.

„Es handelt sich um eine groß angelegte Aktion der Krimininalpolizeidirektion Rottweil“, bestätigte Polizeisprecher Jörg Kluge von der Polizeidirektion Konstanz die Durchsuchungen.

In großem Stil rückten demnach Einsatzkräfte der Polizei mutmaßlichen Rauschgiftkriminellen auf die Pelle. Ab morgens 6 Uhr sollen Beamte beispielsweise in VS-Villingen in der Bertholdstraße und der Dattenbergstraße gesichtet worden sein.

Einsatz in mehreren Landkreisen

Am Dienstagnachmittag teilten die Staatsanwaltschaften Konstanz und Rottweil sowie die Polizeidirektion Konstanz gemeinsam mit, dass Ermittler der Kripo Rottweil bei der Durchsuchungsaktion größere Mengen Rauschgift beschlagnahmt hätten. „Einsatzschwerpunkt war der Schwarzwald-Baar-Kreis“, bestätigte Polizeispreicher Jörg Kluge.

Erste Festnahmen vor Wochen Auslöser war laut Presserklärung die Festnahme von vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 28 und 46 Jahren vor wenigen Wochen, die im Verdacht stehen, gewerbsmäßig in größerem Stil mit Drogen zu handeln.

Größere Mengen Rauschgift gefunden

Bei diesen Festnahmen stellten die Ermittler nach eigenen Angaben jeweils etwa ein Kilogramm Kokain und Amphetamin, knapp 1,5 Kilogramm Marihuana, einen hohen vierstelligen Geldbetrag sowie ein umfangreiches Waffenarsenal sicher. Der Straßenverkaufswert dieser Drogen liegt der Einschätzung der Ermittler zufolge bei rund 65.000 Euro.

Beschlagnahmt haben die Ermittler unter anderem ein Kilogramm Amphetamine. Sie werden meist in Tablettenform, wie auf diesem Symbolbild, angeboten. | Bild: Bka

Gestohlenes Auto und Schmuck sichergestellt

Einem der Verdächtigen wird zudem ein Wohnungseinbruchsdiebstahl in Immendingen Anfang April zur Last gelegt. Dabei soll der 28 Jahre alte Mann gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen im Alter von 27 Jahren neben hochwertigem Schmuck auch einen wertvollen Audi Q7 erbeutet haben. Der Gesamtschaden belief sich laut Polizei auf rund 180.000 Euro.

Den Audi habe die Polizei zwischenzeitlich mit Unterstützung von kroatischen Polizeikräften an einem Grenzübergang zwischen Kroatien und Serbien sichergestellt, berichten die Ermittler.

Mit Spürhunden vor Ort

Die Wohnungsdurchsuchungen am Dienstag erfolgten bei insgesamt 16 Personen, teilten die Ermittler weiter mit. Die Aktion wurde von Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz aus Böblingen und Göppingen sowie vier Rauschgiftspürhunden der Polizeihundestaffeln Freiburg und Konstanz unterstützt.

Die 16 Personen werden verdächtigt, als Abnehmer größerer Mengen Rauschgift in Erscheinung getreten zu sein. Bei den Durchsuchungen wurden Rauschgift und Dopingmittel in einem Gesamtwert von rund 20.000 Euro gefunden, ferner circa 15.000 Euro Bargeld sowie zwei Schreckschusswaffen und Schlagstöcke.

Auch Marihuna wird beschlagnahmt. Auf diesem Bild raucht eine Person einen Joint mit Marihuana (Symbolbild). | Bild: Oliver Berg

Dem Haftrichter vorgeführt

Die Staatsanwaltschaft Konstanz, so heißt es weiter, beantragte für einen 43-Jährigen Mann aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis Untersuchungshaft, da die Durchsuchung bei ihm eine größere Menge an Betäubungsmitteln zu Tage förderte. Er wird dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Villingen vorgeführt. „Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei führen die laufenden Ermittlungen fort“, so die Ermittler.