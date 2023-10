Knappe öffentliche Kassen, explodierende Baukosten. Wo eigentlich viel investiert werden müsste, wird derzeit vor allem gespart. Gerade Schulsanierungen sind bundesweit ins Stocken geraten. Noch immer ist der alte Overheadprojektor der Star in vielen Klassenzimmern.

Doch wie sieht es bei den Schulen im Schwarzwald-Baar-Kreis aus? Landrat Sven Hinterseh spricht im SÜDKURIER-Interview über Fortschritte in der Digitalisierung und eine unsichere Zukunft.

Kein Sanierungsstau beim Landkreis

Als Träger ist der Landkreis für 14 Schulen auf der Baar verantwortlich. Darunter fallen unter anderem die Gewerblichen Schulen (GS) und Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen (KHS) in Donaueschingen, sowie die Carl-Orff-Schule in Villingen und die Gewerbeschule in Villingen-Schwenningen. Die anderen Schulen fallen unter die Zuständigkeit der jeweiligen Städte und Kommunen.

Landrat Sven Hinterseh zeigt sich mit dem Sanierungsfortschritt seiner Schulen zufrieden. Im Vergleich zu anderen Städten und Kreisen habe der Schwarzwald-Baar-Kreis bereits viel in diese Richtung investiert.

In den vergangenen Jahren sei ein zweistelliger Millionenbetrag ausgegeben worden, um die 14 Schulen in „einen energetisch guten bis sehr guten Zustand zu bringen“.

Landrat Sven Hinterseh ist zufrieden mit den Sanierungsfortschritten an den Schulen im Landkreis. | Bild: Simon, Guy

Großinvestition in Digitalisierung

Besonders stolz ist Hinterseh über die Fortschritte in Sachen Digitalisierung. Der Landrat sieht den Kreis in dieser Hinsicht als Pionier in Baden-Württemberg. „Alleine in die Digitalisierung flossen in den letzten Jahren zwölf Millionen Euro. Gerade in den Gewerblichen Schulen Donaueschingen haben wir vor Jahren ein Pilotprojekt in Sachen Digitalisierung durchgesetzt“, berichtet Hinterseh.

An den GS Donaueschingen wird mit Tablets und Handyapps gearbeitet, auf die die Schüler Arbeitsblätter und Aufträge gesendet bekommen. Die Aufgaben können dann direkt von der Schulbank auf den großen Bildschirm hinter dem Lehrerpult projiziert und live bearbeitet werden.

Alleine in den digitalen Ausbau an Schulen investiert der Landkreis etwa 12 Millionen Euro. Die Gewerblichen Schulen (GS) in Donaueschingen sind dabei ein Pilotprojekt. Isabel Meier (rechts) unterrichtet Chemie mit neuen technischen Möglichkeiten am Technischen Gymnasium der GS. | Bild: Daniel Vedder

Auch Städte wollen investieren – aber es stockt und ist teuer

Auch Städte haben in den vergangenen Jahren Sanierungsprojekte ihrer Schulen ins Auge gefasst. Die Realschule Donaueschingen wird gar neu gebaut und soll bis 2025 fertiggestellt werden. Die Preise schossen aber schon in der Planungsphase immer weiter nach oben, bis es mit Kosten von 56 Millionen Euro zum Spatenstich das größte Bauprojekt der Stadtgeschichte wurde. Die dringenden Sanierungsarbeiten beim Schulverbund am Deutenberg in Schwenningen liegen weit hinter dem Plan.

Im Zweifel muss gespart werden

Explodierende Baukosten und Fachkräftemangel im Baubereich bereiten auch Hinterseh und dem Landkreis Sorgen. Und der Landrat stellt klar: Wenn es hart auf hart kommt, dann muss auch er bei den Schulsanierungen sparen.

„Ich kann nichts ausschließen. Die öffentlichen Kassen kommen stark unter Druck“, so der Landrat. „Natürlich wäre es wünschenswert, dass man bei den Schulen weiter sanieren kann, aber es ist nichts Garantiertes.“

Jede Investition müsse geprüft werden, ob sie wirklich absolut nötig sei. Dabei holt er auch zu einem Seitenhieb in Richtung Ampelkoalition aus. „Landkreise und Kommunen können jeden Euro eben nur einmal ausgeben.“