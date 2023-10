Ein Unglück nimmt seinen Lauf, als ein Kleintransporter am Mittwoch, 18. Oktober, auf der Landesstraße 422 bei Dunningen im Kreis Rottweil in den Gegenverkehr gerät. Ihm kommt in diesem Augenblick eine 19-jährige Fahrerin mit ihrem Auto entgegen und muss ausweichen, kommt dabei von der Straße ab – und erleidet einen schlimmen Unfall.

Der Unfallverursacher kümmerte sich aber nicht um die 19-Jährige, sondern ließ die schwer verletze Frau zurück und fuhr einfach davon. Das berichtet die Polizei.

Überschlagen und eingeklemmt

Die 19-Jährige überschlug sich laut Pressemitteilung mehrmals mit ihrem Auto, nachdem sie von der Straße abgekommen war. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Dunningen ohne anzuhalten fort.

Schwer verletzt und im Auto eingeklemmt musste die 19-Jährige warten, bis Rettungskräfte sie aus dem Wagen befreien konnten. Sie kam anschließend in eine Unfallklinik. Ihr Auto hat einen Totalschaden.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und insbesondere Angaben zum flüchtigen Unfallverursacher. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 melden.