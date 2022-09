von Jeanette Nopper

Gutes kann so nah sein. Direkt vor unseren Haustüren wachsen in der Natur wertvolle Pflanzen, die nicht nur den Speiseplan bereichern können, sondern auch die Hausapotheke. Kräuterpädagogin Jeanette Nopper stellt in loser Folge Verwendungsmöglichkeiten und Rezepte einzelner Gewächse vor.

In dieser Folge zeigt sie, wie man zuhause aus Johanniskraut selbst einen heilsamen Ölauszug herstellen und wie man die Pflanze in Wiesen sicher bestimmen kann.

Rotöl: So wird es gemacht

Man nehme so viele frische Pflanzenteile, dass ein 200 Milliliter-Glas etwa zu einem Drittel damit gefüllt ist.

Bild: Jeanette Nopper

Die Pflanzenteile werden nicht gewaschen oder zerteilt, es sei denn, man hat einen Stängel der Pflanze mit abgeschnitten. Alles wird in das saubere Glas gegeben und mit etwa 100 Milliliter Sonnenblumenöl aufgegossen.

Bild: Jeanette Nopper

Damit die Wasseranteile in der Pflanze entweichen können und kein Schimmel entsteht, wird es nur luftig abgedeckt, nicht verschlossen.

Bild: Jeanette Nopper

Jetzt möchten die kleinen Blüten, die an kleine Windmühlen erinnern, ins Helle. Das Glas wird für etwa sechs Wochen an einen sonnigen Ort gestellt und der Inhalt gelegentlich geschwenkt. So gelangen die Inhaltsstoffe besser ins Öl.

Bild: Jeanette Nopper

In dieser Zeit kann man schön erkennen, wie sich das Öl verfärbt. Je höher der Ölgehalt in der Pflanze, desto farbintensiver wird das Ergebnis.

Wenn sich die Färbung nicht mehr verändert, ist das Öl fertig. Pflanzenteile werden abgesiebt und das Öl in eine Dunkelflasche abgefüllt.

Bild: Jeanette Nopper

Wichtig ist nun, das fertige Rotöl vor dem Sonnenlicht zu schützen. Kühl gelagert, etwa im Keller oder Vorratsraum, hält es sich etwa ein Jahr.

Johanniskraus sicher bestimmen

Das kleine, recht unscheinbare Johanniskraut beginnt in der Zeit um die Sonnenwende herum, also am Johannistag (24. Juni), zu blühen und macht das bis in den Spätsommer hinein. Auch jetzt kann man noch blühende Gewächse entdecken.

Bild: Jeanette Nopper

Wegen dem angesprochenen Zusammenhang mit dem Johannistag hat das Kraut auch seinen Namen. Außerdem existiert noch eine Geschichte zu Johannes dem Täufer. Demnach soll das Kraut aus seinem Blute entsprossen sein.

Das Kraut wächst bis zu einem Meter verzweigt empor, die Blüten sind leuchtend gelb und sehen beim genaueren Hinsehen aus wie kleine Windmühlen. Die einzelnen Blütenblätter sind leicht gezackt und wie ein Windmühlenrad angeschrägt.

Bild: Jeanette Nopper

Das echte Johanniskraut erkennt man an den sogenannten Ölkapseln in den Blütenblättern und selbst in den Blättern der Pflanze.

Bild: Jeanette Nopper

Sie erscheinen als schwarze Pünktchen. Beim Zerreiben tritt das wertvolle rote Öl aus. Wegen dieser Eigenschaft ist das Johanniskraut auch eine Färbepflanze.

Viele positive Eigenschaften

Johanniskraut wird in der Volksheilkunde in vielen Gebieten eingesetzt. Bei Erschöpfungs- und Ermüdungszuständen soll es ausgleichend sowie beruhigend wirken. Das Kraut hat aber auch sehr pflegende und entzündungshemmende Eigenschaften bei äußerlicher Anwendung.

Das oben vorgestellte Rotöl kann als Körper- oder Heilöl unterstützend wirken. Die Anwendungspalette ist breit. Es ist hilfreich bei wunden Stellen, aber nicht auf offene Wunden. Bei Gelenkproblemen und Nervenschmerzen kann es als Einreibung ebenfalls eingesetzt werden.

Getrocknete Pflanzenteile wirken unterstützend in Tees. Man findet Johanniskraut daher auch in Teemischungen zur Beruhigung. Solche Teemischungen bekommt man auch in der Apotheke.

Achtung, Sonnenbrand!

Die Pflanze wirkt auch photosensibilisierend, was bedeutet, der hauteigene Sonnenschutz wird vermindert. Es besteht also akute Sonnenbrandgefahr. Präparate sollten daher nach 20 Uhr und eher im sonnenarmen Herbst und Winter verwendet werden. Hautstellen, die man mit dem Öl behandelt, sollte man vor der Sonne schützen.

Und wo findet man die Pflanze?

Johanniskraut wächst an Wegrändern und auf Wiesen. Gesammelt werden die offenen Blüten beziehungsweise die ganze Pflanze. Besitzt die Pflanze sehr viel Rotöl, kann man die Ölkapseln auch in den Blättern erkennen. Wenn man beim Sammeln darauf achtet, nur Teile der Pflanze (einzelne Blüten oder nur ein Stängel) mitzunehmen, findet man sie im nächsten Jahr an der gleichen Stelle wieder. Denn: Sie kann sich vermehren.