Barrierefrei sollte der Villinger Bahnhof werden. Menschen mit Behinderung sollten nun endlich problemlos reisen können. Gekostet hat das Projekt 15,8 Millionen Euro. An einfache menschliche Bedürfnisse scheint dabei aber wohl keiner so recht gedacht zu haben.

„Wenn es dringend ist, wird es eng“

Während der restliche Bahnhof im Rahmen der Modernisierung barrierefrei gestaltet wurde, blieb die schon vorhandene Behindertentoilette so, wie sie war: nicht wirklich behindertenfreundlich.

Das weiß Wolfgang Mallach aus eigener Erfahrung. „Wenn es dringend ist, wird es eng.“ Der ehemalige Polizist und Dozent der Polizeihochschule sitzt seit vielen Jahren aufgrund von Multipler Sklerose (MS) im Rollstuhl. Der selbstständige Gang zur Toilette ist für ihn und viele andere Rollstuhlfahrer im Villinger Bahnhof kaum möglich.

Der Kampf mit der Toilette

Kämpfen – das hat Wolfgang Mallach als Polizist, Marathonläufer und Judo-Landesmeister mit fünf schwarzen Gurten gelernt. Doch darum kämpfen zu müssen, auf die Toilette gehen zu können, darauf kann einen wohl nichts vorbereiten.

Doch was ist genau das Problem mit der Bahnhofstoilette? „Um aufs Klo zu kommen, muss man die Toilettentüre aufschließen, die Tür festhalten, gleichzeitig rückwärts fahren und die schwere Tür offenhalten“, erklärt Wolfgang Mallach. Wenn man das geschafft hat, muss man aber schnell genug hineinfahren. Ansonsten fällt einem die Tür schon wieder vor der Nase zu.

Wolfgang Mallach, Gründer der Selbsthilfegruppe Inklusion Villingen-Schwenningen, hat kaum Platz in der in die Jahre gekommenen Toilette am Villinger Bahnhof. | Bild: Pascal Guegan

Der 65-Jährige versteht die Welt nicht mehr. „Wie soll man das machen? Das ist eigentlich unmöglich.“ Von der Barrierefreiheit spürt er hier nur wenig.

Das schnelle Zufallen ist dabei nicht das einzige Problem. „Ich komme alleine gar nicht rein, denn ich komme nicht mal an das Türschloss“, berichtet der Rollstuhlfahrer. „Ich brauche immer Leute, die mir helfen“, sagt Wolfgang Mallach.

Wenn die Toilette zum Gefängnis wird

Dazu kommt: Hat man es als Rollstuhlfahrer endlich in das WC geschafft, gehen die Probleme aber weiter. Denn beim Verlassen der Toilette warten dieselben Hindernisse wie beim Hineinfahren. Ohne Hilfe kommt der Schwerbehinderte kaum aus der Sanitäreinrichtung heraus.

Alles andere als barrierefrei. Wolfgang Mallach und seine Mitstreiter sind enttäuscht über den Zustand der Toilette für Menschen mit Behinderung am Bahnhof Villingen. | Bild: Pascal Guegan

Nur wenn man er auf seine Privatsphäre verzichten und die Tür nicht hinter sich abschließen würde, könnte er aus dem Klo selbstständig wieder entkommen, schildert Wolfgang Mallach. Andernfalls sitzt man im WC fest, bis einem rausgeholfen wird. „So wird die Toilette zum Gefängnis“, sagt der ehemalige Polizist.

Deutsche Bahn: Bislang keine Beschwerden

Auf die Unzulänglichkeit der Behindertentoilette angesprochen, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) mit: „Bislang gab es keine Beschwerden bezüglich der Nutzbarkeit der Toiletten am Bahnhof Villingen. Die Toiletten sind in einem guten Zustand, aus diesem Grund wurden sie beim Umbau nicht saniert.“

Der Initiator der Selbsthilfegruppe Inklusion Villingen-Schwenningen fordert: Um dem Anspruch der Barrierefreiheit und den Rechten von Menschen mit Behinderung gerecht zu werden, benötigt die Toilette für Menschen mit Behinderung am Villinger Bahnhof einen elektrischen Türöffner. Ein solcher fehlt aber derzeit.

Wolfgang Mallach vor dem zwar sanierten, doch nicht so barrierefreien Bahnhof in Villingen. | Bild: Pascal Guegan

Zwar sei vieles, wie etwa der barrierefreie Bahnhofsaufgang, die Automatiktüren oder die Leitstreifen für Menschen mit Sehbehinderung, toll gelungen – aber eben nicht alles, meint Mallach. „Ich kann mir vorstellen, dass sich manche Leute lieber in die Hose machen, als zu versuchen, auf die Toilette zu gelangen“, sagt der 65-jährige Rollstuhlfahrer.

Selbsthilfegruppe Inklusion VS Die Selbsthilfegruppe wurde 2011 von Wolfgang Mallach und seinen Mitstreitern gegründet. Die Gruppe möchte Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenbringen, damit sie sich gegenseitig unterstützen und für Inklusion in der Gesellschaft kämpfen können. Das Ziel: Barrieren abbauen und eine inklusivere Gesellschaft schaffen. Die Selbsthilfegruppe veranstaltet monatlich das „Mittendrin-Frühstück“, an dem jeder teilnehmen kann, der möchte. Alle wichtigen Informationen findet man auf der Homepage der Selbsthilfegruppe Inklusion Villingen-Schwenningen.

Lösungsvorschlag mit eigenen Problemen

Auf Anfrage des SÜDKURIER kündigt die Bahn aber an, dass sie die Toilettenanlage in Villingen erneut betrachten und mögliche Lösungsansätze besprechen werde. In der Zwischenzeit schlägt die DB eine Alternative vor. „Die Verweildauer der Reisenden am Bahnhof Villingen ist kurz, da ein Großteil auf direktem Weg zum Zug geht. In den Zügen besteht die Möglichkeit der barrierefreien Toilettennutzung.“

Wenn es doch nur so einfach wäre. Selbst mit Begleitung ist der Einstieg kompliziert und nicht ohne Weiteres möglich. In machen Fällen gelingt der er nur mit der Hilfe des Bahnpersonals und einer speziellen Rampe, erklärt Elisabeth Pflüger, Mitglied der Selbsthilfegruppe Inklusion Villingen-Schwenningen und Mutter eines schwerbehinderten Sohns.

Der Grund: Zwar wurde die Bahnsteighöhe in Villingen barrierefrei auf 55 Zentimeter angepasst. Jedoch ist der Abstand mancher Zug-Typen zur Bahnsteigkante zu groß. Dadurch kommt eine Lücke zustande, die einen selbstständigen Einstieg für viele Rollstuhlfahrer unmöglich macht.