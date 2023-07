In Tuttlingen startet wieder das Programm beim Honberg-Sommer. Und dabei ist auch für den Festivalnachwuchs einiges geboten.

Das Kinderprogramm startet mit dem Zirkus Liberta. Zwölf Angebote für Drei- bis Zwölfjährige sind laut Mitteilung der Veranstalter an zehn Nachmittagen geplant. Ab 8. Juli läuft immer donnerstags bis sonntags das – bis auf eine Ausnahme – kostenlose Programm mit kindgerechten Angeboten für die kleinen Gäste.

Gerichtsprozess Schulhof-Attacke: Er fleht sie an, da treten die 14-Jährigen zu Das könnte Sie auch interessieren

Eröffnet wird der Spaß für Kinder von Zirkusdirektor Dieter Schetz mit seinem Zirkus Liberta. Der kleinste Zirkus der Welt kommt am 8. und 9. Juli für vier Vorstellungen an zwei Tagen auf den Honberg. In der Folge sind unter anderem das Spielmobil Freiburg, Uwe Spille als Clown Ferdinand, Tuttilla Abenteuerland und weitere Vereine aus der Stadt dabei. Für die jungen Besucher gibt es Wellenrutsche, Geschicklichkeitsparcours, Kischtamännle und Schatzsuche.

Warum die Hardrock-Saurier Eintritt kosten

Am letzten Festivalsonntag endet das Programm mit einem Konzert der Band Heavysaurus im Festivalzelt. Nur für diese Veranstaltung brauchen die Kinder ein Ticket.

Die Saurier rocken den Honberg. | Bild: Sony Music

Anders wäre ein Konzert dieser Profiband, die in ganz Deutschland tourt und eine aufwändige, vollwertige Rockshow spielt, nicht zu realisieren“, erklärt Michael Baur und verweist darauf, dass die Tuttlinger Hallen die Eintrittspreise am untersten Level angesetzt haben. „Günstiger als bei uns kann man die Band live aktuell nicht erleben, gleichwohl wissen wir schon, dass der Konzertbesuch kein billiges Vergnügen ist“, fügt er an.

Festival erschließt sich alle Altersgruppen

„Der Honberg-Sommer will ein Festival für alle von drei bis 99 Jahre sein“, wird Festivalchef Michael Baur in der Mitteilung zitiert. Und deshalb gebe es seit den späten 1990er Jahren nicht nur einen Seniorennachmittag, sondern auch ein Kinderprogramm. Fand das anfänglich nur an den Wochenenden statt, gibt es seit 2004 auch Angebote von Vereinen, Gruppen und Institutionen aus der Stadt unter der Woche.

Schwarzwald-Baar Lieber fast blind oder pleite? Warum eine Rentnerin diese traurige Entscheidung fällen muss Das könnte Sie auch interessieren

Die meisten Programmpunkte für den Festivalnachwuchs finden im kleinen Burghof statt, während etwa der Zirkus Liberta aus Platzgründen auf der Wiesenfläche unterhalb des Biergartens spielt. Der ist dann eine gute Anlaufstelle für die Eltern, während die Kinder beschäftigt sind.

Der Biergarten lädt bis spät in die Nacht zum gemütlichen Beisammensein ein. Hier eine Aufnahme vom Juli 2019. | Bild: Michael Baur

Das Programm für die Festival-Tage 8./9. Juli Am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr gibt es in der Zirkusarena todesmutige Enten, hypnotisierte Hähne und schwindelfreie Katzen zu sehen. 13. Juli Am Donnerstag ab 16 Uhr lädt das Rote Kreuz alle Kinder an verschiedene Stationen zum Thema Erste Hilfe an verschiedenen Stationen ein. Ein Rettungswagen kann besichtigt werden. Foodcoach Frank zeigt, dass man auch gesund naschen kann. 14. Juli Am Freitag ab 16 Uhr machen das Technische Hilfswerk mit einem Geschicklichkeitsparcours, Bastelaktionen und einem Malprogramm sowie der Arbeiter-Samariter-Bund mit seinen Rettungs- und Besuchshunden Programm. 15./16. Juli Am Samstag und Sonntag ist das Spielmobil Freiburg zu Gast und sorgt für Spaß mit seiner Superwellenrutsche, der Spielhölle mit vielen Brett- und Geschicklichkeitsspielen und einem Schminkstudio. 20. Juli Am Donnerstag sind ab 16 Uhr die Abteilungen Jugend und Tourismus der Stadt Tuttlingen mit „Spiel und Spaß XXL!“ und „Mittelalter zum Miterleben“ auf dem Honberg. 21. Juli Am Freitag machen der Narrenverein Honberger mit seiner Kischtamännle-Schatzsuche sowie erstmals die Hockeyabteilung des TC RW Tuttlingen das Programm. 22 Juli Am Samstag ab 15 Uhr geht es im Tuttilla Abenteuerland um alte und neue Handwerkstechniken 23. Juli Am Sonntag ist Uwe Spille ab 11 Uhr als Clown Ferdinand auf dem Festivalgelände. 23. Juli Am Sonntag um 14 Uhr beendet das Konzert der Band Heavysaurus im Festivalzelt mit ihrer „Kaugummi ist mega“-Tour den Reigen der Angebote. Vier Dinosaurier und ein Drache spielen Rockmusik für die ganze Familie mit kindgerechten Texten.

Bergwärts mit dem Bus

Ein Shuttlebus bringt auch die kleinen Besucher und ihre Eltern und Großeltern pünktlich zum Beginn des Kinderprogramms auf den Honberg: Busse fahren donnerstags und freitags zwischen 15.30 und 16.30 Uhr, samstags zwischen 14.30 und 15.30 Uhr sowie sonntags von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr jeweils im Viertelstundentakt bergwärts.

Schwarzwald-Baar-Heuberg Die großen Sommerfestivals starten: Gibt es noch ausreichend Karten? Das könnte Sie auch interessieren

Für Kinder ist die Fahrt frei, Erwachsene bezahlen zwei Euro. Mit Festivalpass oder Eintrittskarte ist die Fahrt ebenfalls gratis.