Gleich vier mal schlugen bisher unbekannte Diebe am Wochenende des Riderman zu. Das Fahrradrennen in Bad Dürrheim lockte 2483 Teilnehmern zwischen dem 22. und 24. September an. In dieser Zeit machten sich Diebe an Fahrrädern zu schaffen und schreckten auch nicht davor zurück Autos aufzubrechen.

Zwei beschädigte Autos

In Schwenningen brachen unbekannte Diebe in der Nacht zum Sonntag ein geparktes Auto in der Turnerstraße auf. Die Unbekannten stahlen zwei Rennräder im Wert von insgesamt 12.000 Euro aus dem Fahrzeug.

Zur etwa gleichen Tatzeit gab es einen ähnlichen Fall in Bad Dürrheim. Unbekannte schlugen dort in der Luisenstraße das Fenster eines geparkten Autos ein, um es zu entriegeln. Anschließend stahlen sie ein neuwertiges Rennrad im Wert von über 14.000 Euro aus dem Wagen.

Wenige Minuten reichen den Tätern

Ein weiteres Rad wurde einen Tag später ebenfalls in Bad Dürrheim gestohlen. Der Diebstahl geschah, als der Besitzer sein Rad für wenige Minuten in der Salinenstraße abstellte und unbeobachtet ließ, um auf eine Toilette zu gehen. Der Wert des Rads beträgt etwa 13.000 Euro.

Insgesamt beläuft sich der Wert der vier gestohlenen Räder damit auf über 39.000 Euro.

Gehäufte Diebstähle bei Radrennen

Laut dem Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz Jörg-Dieter Kluge komme es während solcher Radrennen häufiger zu gehäuften Diebstählen. Die Polizei vermutet, dass die Täter gezielt während Großveranstaltungen zuschlagen.

Ob aber auch ein Zusammenhang zwischen den Tätern gibt, ist laut Kluge noch unklar.