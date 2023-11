Ein Rennradfahrer ist am Mittwoch, 14.40 Uhr, zwischen Leipferdingen und Aulfingen ungebremst gegen das Heck eines am Fahrbahnrand stehenden Fahrzeugs der Straßenmeisterei gefahren.

Die Folgen für den Mann sind gravierend: Er hat sich dabei laut Mitteilung der Polizei schwere Verletzungen zugezogen.

Immendingen Unfall auf Zebrastreifen: Radfahrer wird von Autofahrer angefahren Das könnte Sie auch interessieren

An diesem Nachmittag war eine Besatzung der Straßenmeisterei Spaichingen mit einem Mercedes Transporter zwischen Leipferdingen und Aulfingen entlang der L 185 mit Kanalarbeiten beschäftigt.

Dabei hatte sie den Transporter mit entsprechenden Warnleuchten im Bereich eines Kanaldeckels am Fahrbahnrand der übersichtlichen Straße abgesichert.

Möglicherweise ging der Blick nach unten

Ein 22-jähriger Rennradfahrer näherte sich dem Fahrzeug der Straßenmeisterei dann auf der L185 von hinten – und hatte laut Polizei dabei möglicherweise den Blick nicht nach vorne, sondern nach unten gerichtet.

Er prallte ungebremst gegen das Fahrzeugheck des abgestellten Transporters und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Donaueschingen Drei Einbrüche übers Wochenende: Und wieder ist ein Wohnhaus das Ziel Das könnte Sie auch interessieren

Nach der Erstbehandlung durch die mit Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der schwer verletzte Biker mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen.

An dem Transporter und dem Fahrrad entstand Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Das beschädigte Fahrrad wurde von der Polizei sichergestellt und später an die Eltern des Radfahrers übergeben.