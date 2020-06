von Roland Dürrhammer

Refugio Villingen-Schwenningen, das psychosoziale Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge, behandelt rund 170 geflüchtete Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die durch Gewalt und Vertreibung aus den Krisengebiete der Welt psychisch belastet oder traumatisiert sind. Bedingt durch die Corona Pandemie stand das Team aus sechs hauptamtlichen Mitarbeitern und zur normalen Zeiten fünf bis sechs Ehrenamtlichen nicht nur vor einer personellen, sondern auch räumlichen Herausforderung. Durch Abstandsregelungen und Hygienevorschriften ist es im Gebäude in der Schwedendammstraße 6 schnell eng geworden. „Ich bin aus Platzmangel ins Homeoffice gezogen, um mein Büro für Therapien zur Verfügung zu stellen“, sagt Geschäftsführerin Astrid Sterzel.

Nach den Vorgaben der Psychotherapeuten-Kammer wurden die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten so gestaltet, damit alle Vorschriften eingehalten werden können. „Die Situation zeigt deutlich, dass wir mehr Raum benötigen“, sagt Diplompsychologe Manfred Kiewald. Auch das Kontakt-Café im Erdgeschoss könne dankenswerterweise genutzt werden. „Unsere Arbeit ging auch vor den gelockerten Maßnahmen weiter, aber ohne die ehrenamtlichen Helfer“, sagt Diplom-Sozialpädagogin Veronika Herz. Mit wenigen Klienten in Raum und mit größeren Abständen werden die Therapien durchgeführt. Die Dolmetscher sind per Telefon von draußen zugeschaltet. Wenn ein Familienmitglied zur Therapie kommt, müssen die Angehörigen entweder im Auto warten, oder sich in der Stadt verweilen.

„Viele kommen aus Angst oder fehlender Informationen nicht persönlich zur Therapie“, so Herz. Deshalb habe Refugio eigenes Informationsmaterial in der jeweiligen Muttersprache zusammengestellt, um das Informationsdefizit über die Verhaltensmaßnahmen im Umgang mit der Pandemie auszugleichen. „Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Flüchtlinge sehr sorgfältig, eher übersorgfältig mit den Bestimmungen umgehen“, lobt Kiewald.

Diejenigen die nicht persönlich kommen, werden durch Telefongespräche und vereinzelt über Video kontaktiert. Auch über WhatsApp kommen vermehrt Fragen auf die Therapeuten zu. „Das alles ist aber nur unterstützend und ersetzt nicht das persönliche Gespräch, das in einem geschützten Umfeld stattfindet“, so Kiewald. Nicht immer sei es möglich, dass die Klienten frei sprechen können.

„Durch die Lockerungen kommen nun auch mehr Klienten wieder persönlich zu uns und wir können nach und nach die ehrenamtlichen Helfer einsetzten“, sagt Herz. Jetzt kämen die ganzen Probleme und Sorgen während der Kontaktbeschränkungen zum Vorschein.

„Neben dem zusätzlichen Raumbedarf sind wir dankbar für Menschen, die uns mit ihrer Zeit unterstützen“, sagt Herz und auch Spenden seien immer willkommen, die auf Grund der Situation im Moment rückläufig sind.

„Wenn wir im Herbst keine zweite Coronawelle bekommen, wird eine weitere Therapeutenstelle ausgeschrieben, die dann 2021 besetzt werden soll“, sagt Astrid Sterzel.