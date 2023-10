Wildromantisch und einzigartig ist der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht in Breitnau. Am Fuße des Höllentalviadukts und umgeben von Wäldern, öffnet er am Freitag, 24. November, 15 Uhr, wieder seine Pforten.

Bis Sonntag, 17. Dezember, haben dort laut einer Mitteilung der Hochschwarzwald-Tourismus mehr als 40 Aussteller jeweils Freitag bis Sonntag ihre Stände aufgebaut.

An den Ständen des des Weihnachtsdorfes unter den steinernen Viaduktbögen gibt es Kunsthandwerk, Geschenkideen und regionale Spezialitäten.

Künster sorgen für Unterhaltung

Ein erleuchteter Weihnachtsbaum bildet den Mittelpunkt des Marktes. Darüber hinaus erzählt der Krippenpfad von Holzbildhauer Simon Stiegeler an mehreren Stationen anschaulich die Weihnachtsgeschichte. An den Samstagen und Sonntagen sorgen gegen Abend verschiedene regionale Künstlerinnen und Künstler für musikalische Unterhaltung.

Für die kleinen Gäste hat samstags und sonntags wieder das Weihnachtspostamt geöffnet. Kinder können dabei einen Wunsch per Postkarte an den Weihnachtsmann schicken, vier Kinderwünsche werden am Ende ausgelost und erfüllt. Darüber hinaus wartet auf die Kleinen eine Weihnachtsmarkt-Rallye mit Belohnung.

Hereinspaziert! Wer den Weihnachtsmarkt unter dem Höllentalviadukt besucht, hat genau zwei Stunden Zeit. | Bild: Hahne, Joachim

Wer sich gerne zu Fuß in das bewaldete Weihnachtsdorf aufmachen möchte, kann an den Laternen- und Fackelwanderungen in die Ravennaschlucht teilnehmen. Erfahrene Gästeführer begleiten die Laternenwanderung durch das Löffeltal mit spannenden Sagen und mystischen Geschichten.

Startpunkt ist das Kurhaus in Hinterzarten. Beim Weihnachtsmarkt angekommen, erhalten die Teilnehmer ein Säckchen mit „Schlemmer-Talern“. Diese können an fünf unterschiedlichen Essensständen gegen eine Probierportion mit regionalen Köstlichkeiten eingetauscht werden.

In verschiedenen Farben wird das Viadukt über dem Weihnachtsdorf angestrahlt. Hier in der Farbe Grün. | Bild: Hahne, Joachim

Gäste können sich auch einen Platz in der gemütlichen Schwarzwald-Stube sichern. Der modifizierte Bauwagen ist klassisch mit Kuckucksuhr, Herrgottswinkel, Holzschindeln und grünen Ofenkacheln ausgestattet. Gruppen bis acht Personen können die beheizte Stube für zwei Stunden buchen, Glühwein und Kinderpunsch sind inklusive.

Öffnungszeiten und Preise An vier Wochenenden, vom 24. November bis 17. Dezember 2023, jeweils freitags von 15 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr ist der Weihachtsmarkt geöffnet. Der Eintritt kostet 5,50 Euro bei Ankunft bis 16 Uhr, danach 7,50 Euro für Erwachsene; Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt; Gruppen ab 20 Personen erhalten eine Ermäßigung. Der Ticketvorverkauf



Da rund um das Marktgelände nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen, verkehren Shuttlebusse ab Titisee, Hinterzarten und Himmelreich sowie Busse ab Freiburg zum Markt und zurück nach festen Abfahrtszeiten. Gäste buchen ihren Platz im Bus für die Hin- und Rückfahrt beim Kauf des Eintrittstickets. Besucher, die durch das Löffeltal wandern, buchen eine Eintrittskarte mit dem Vermerk „Eintritt Weihnachtsmarkt“.



Karten sind hier unter hochschwarzwald.de / weihnachtsmarkt ausschließlich im Vorverkauf und per Online-Buchung erhältlich. Beim Kauf der Eintrittskarte wird den Marktbesucher ein Zeitfenster von etwa zwei Stunden angeboten. Durch die freiwillige Beschränkung der Besucherkapazität sollen laut der Mitteilung der Veranstalter die Aufenthaltsqualität erhöht und längere Wartezeiten möglichst vermieden werden.

So gelingt die Anfahrt

Empfohlen wird die Anreise mit der Bahn zu den Bahnhöfen Himmelreich (aus Richtung Freiburg), Hinterzarten und Titisee (aus Richtung Donaueschingen). Von dort aus steuern regelmäßig Shuttlebusse zum Weihnachtsmarkt. Lediglich in Titisee starten die Shuttlebusse hinter dem Kurhaus auf dem Busparkplatz.

Die Abfahrtszeiten der Shuttles entsprechen den gebuchten Zeiten auf dem Ticket. Es besteht keine Sitzplatzgarantie. Während der Öffnungszeiten ist die Zufahrt zum Hofgut Sternen für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt.