Zu einem versuchten Raubdelikt ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Spielothek in Bräunlingen an der Hüfinger Straße gekommen. Wie die Polizei mitteilte, betraten etwa gegen Mitternacht zwei dunkel gekleidete und vermummte männliche Personen die Spielothek und forderten eine anwesende Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Waffe zur Herausgabe von Bargeld.

Alarm sofort ausgelöst

Diese hatte jedoch schon mit dem Eindringen der beiden maskierten Männer den Überfallalarm ausgelöst, sodass die beiden Täter ohne Beute sofort die Flucht ergriffen.

Der Eingangsbereich der Spielhalle. Er wird über einen Hof erreicht. | Bild: Wursthorn, Jens

Von der Mitarbeiterin der Spielothek konnten die beiden männlichen Täter beschrieben werden. Demnach ist einer der Täter etwa 1,65 Meter groß, korpulent und war bekleidet mit einem dunkelblauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Schuhen.

Der zweite Täter ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und trug ebenfalls einen dunkelblauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Zudem hatten beide Männer schwarze Handschuhe an und trugen während der Tat schwarze Motorrad-Sturmhauben.

Fahndung verläuft erfolglos

Die beiden Männer flüchteten zunächst zu Fuß in unbekannter Richtung. Es könne laut Polizei jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass diese unweit von der Spielothek in ein Fahrzeug eingestiegen sind und mit diesem die Flucht fortsetzten. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den Geflüchteten verlief negativ.

Kripo sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei Villingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die Angaben zu dem Überfall auf die Spielothek oder zu den beschriebenen Tätern machen können oder die in den späten Abendstunden des Sonntags, direkt um Mitternacht oder auch in den frühen Morgenstunden des Montags im Bereich der Spielothek an der Hüfinger Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Villingen unter 07721 6010 in Verbindung zu setzen.