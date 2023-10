Eine schwere räuberische Erpressung gab es an einer Tankstelle in Rottweil. Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich diese am Freitag kurz nach 19.30 Uhr in der Tuttlinger Straße.

Ein unbekannter Täter betrat demnach den Verkaufsraum der Aral-Tankstelle. Er zückte ein Messer und forderte Bargeld. Die Kassiererin habe hierauf Bargeld aus der Kasse in eine Tüte gepackt und sie dem Täter übergeben. Danach flüchtete dieser zu Fuß.

So soll der Täter aussehen

Bislang ist folgende Personenbeschreibung bekannt: Der Mann soll 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er trug nach Polizeiangaben eine graue Basecap, einen grauen Hoodie, eine dunkelblaue Hose, rote Schuhe sowie eine Sonnenbrille und einen Schlauchschal.

Im Bereich Saline gab es daraufhin eine groß angelegte Fahndung, unterstützt von einem Polizeihubschrauber. Der Täter habe jedoch nicht gefunden werden können. „Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen können Zusammenhänge zu den jüngsten Überfällen auf die Tankstellen in Sulz am Neckar und Oberndorf-Bochingen nicht ausgeschlossen werden“, schreibt die Polizei.

Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges im Bereich der Tankstelle beobachtet haben oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich unter 0741 477-0 zu melden.