Hin und her, hin und her, hin und her ... der Mysteriöse Zickzackkurs eines Kleinflugzeugs über dem Schwarzwald-Baar-Kreis lässt die Menschen rätseln. Die Auflösung gibt es hier.

Mit einer ähnlichen Maschine wie dieser, einer zweimotorigen Tecnam P2006T der polnischen Firma MGGP Aero, wurden am Sonntag die Vermessungsflüge über dem Landkreis vorgenommen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

„Da bricht einem das Herz.“ Cornelia Haas versteht die Welt nicht mehr, seitdem sie feststellen musste, dass eine wertvolle Sammlung von Villinger Fastnachtsmasken, genannt Schemen, verschwunden ist. Wir haben mit ihr gesprochen.

Das ist ein Teil der Fastnachtsmasken, die nun fehlen. | Bild: Cornelia Haas

Es ist wieder Krieg in Europa. Was bedeutet das für die Soldaten des Donaueschinger Jägerbataillons 292? Und was hat das mit einem Flächenbrand auf dem Bundeswehr-Gelände zu tun? Der Presseoffizier gibt uns Auskunft.

Ein Donaueschinger Soldat bei einer Übung 2021 (Symbolbild) | Bild: Roland Sigwart

