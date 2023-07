Nikolina Schmid hat mit ihren Outdoor Escape Games einen neuartigen Freizeitspaß in Donaueschingen geschaffen.

Ihr Rätsel-Spiel, bei dem Teilnehmer in der freien Natur verschiedene Szenarien – von fantastischen Elementen bis hin zum Krimi – auflösen müssen, hat sie komplett allein entwickelt. Entsprechend kümmert sie sich um alles, was mit den Black Forest Investigations (auf Deutsch: Schwarzwald Ermittlungen) – wie sie ihr Angebot nennt – zu tun hat.

Damit war sie zunächst am Schellenberg unterwegs – und hat nun am Buchberg ein neues Revier gefunden, um in der Nähe des Jägerhauses auf Rätseltour durch den Wald gehen zu können.

Die Spiele Die Outdoor Escape Games von Nikolina Schmid am Buchberg sind über die Webseite www.bfi-games.de buchbar. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den vier verschiedenen Spielszenarien.

Rund eineinhalb Kilometer geht es bei den Spielen durch den Wald. Zwei Spiele sind für bis zu sechs Personen – und zwei für bis zu elf. Seit Juli hat Schmid auch ein Gruppenspiel für bis zu 20 Personen im Programm.

Gespielt werden kann, wenn auch Nikolina Schmid Zeit hat: „Meistens mache ich am Wochenende ein bis zwei Touren. Die Auslastung ist gut.“

Mit weiteren Mitarbeitern noch mehr Termine anzubieten, das kann sich Schmid nicht vorstellen: „Viele sind geschockt, wenn sie hören, dass ich das allein mache. Aber mir geht es nicht ums Geld. Es macht einfach einen Mordsspaß.“

Dazu gehört auch, dass sie und die Teilnehmer einer Gruppe respektvoll mit dem Wald und seinen Bewohnern umgehen: „Es wird kein Müll zurückgelassen – und geraucht wird auch nicht.“

Neue Abenteuer sind jederzeit möglich.

Und neue Abenteuer lassen sich ganz einfach modular in Schmids System integrieren. Nun ja, nicht ganz einfach. Dahinter steht zuerst der kreative Teil, bei dem sich Schmid die Geschichten und Rätsel ausdenkt: „Das passiert bei langen Winterabenden.“

Wie andere Romane schreiben, so arbeite sie an ihren Spielen: „Die Leute sollen davor stehen – und vom ersten Rätsel gleich aus der Bahn geworfen werden. Das ist meine Leidenschaft. Da tauchst du in eine andere Welt ab.“

Diese andere Welt kommt zwar etwas düster daher – ist aber nicht gruselig. Es geht um eine neue Erfahrung – und den Einsatz von Hirnschmalz. Das lockt Rätselfreunde aus ganz Deutschland, die die Herausforderung am Buchberg suchen.

Und was sagt die Stadt zu den Spielen im Wald?

„Die Stadt Donaueschingen freut sich über jedes zusätzliche Freizeitangebot, das sowohl den Gästen und Touristen als auch den Einheimischen zugutekommt und deren Aktivitätsmöglichkeiten bereichert“, sagt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger.

Gerade Escape Game-Angebote werden bei Gruppen und Vereinen immer beliebter. „Deshalb hat die Stadt auch gerne angeboten, die Outdoor Escape Games am Buchberg bei künftigen Marketing-Maßnahmen zu unterstützen“, so Grüninger weiter.